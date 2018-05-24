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24 Mayıs 2018 18:40

Şişli’de oto lastikçiye saldırı:1 yaralı

Şişli’de bulunan oto lastikçiye kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan silahlı saldırıda yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

Şişli’de oto lastikçiye saldırı:1 yaralı

24 Mayıs 2018 18:40


Olay, saat 17.45 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi, Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan oto lastikçide meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde yüzü maskeli bir kişi cadde üzerinde bulunan oto lastikçiye gelerek Fahri A’ya doğru ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlar sonucunda Fahri A. kanlar içinde yere yığılırken, silahla ateş eden şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Fahri A’nın silahla yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı Fahri A. ambulans beklenmeksizin çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Haberi alarak olay yerine gelen Fahri A’nın eşi ise sinir krizleri geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken kadını vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.




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