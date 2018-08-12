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12 Ağustos 2018 17:19

Şişli’de yunus polisi kaza yaptı: 2 yaralı

Şişli Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde motosikletle seyir halindeki iki yunus polisi, yola bağlanan otomobile çarptı.

Şişli’de yunus polisi kaza yaptı: 2 yaralı

12 Ağustos 2018 17:19

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki yunus polisi yere savrularak ağır yaralanırken, yaralı polisler 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 16.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında Enver Demir yönetimindeki otomobil yola bağlanmak için harekete geçti. Bu esnada motosikletle yol üzerinde seyir halinde olan yunus polisleri direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki yunus polisi motosikletle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı polisleri sedye ile ambulansa alarak tedavi için çevredeki bir hastaneye götürdü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



“Polisler çok hızlı geldiler”


Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Enver Demir, “Arabayı ben kullanıyordum. Polisler hızlı geldiler. Ben yavaşça yola bağlanıyordum” dedi.


Kaza anını anlatan bir diğer vatandaş Erdin Kısa ise, "Araç yola çıktı. Yunus polisi de hızlıca yoldan geliyordu. Sonra otomobile çarptılar" diye konuştu.




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