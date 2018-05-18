Son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarında 3 bin 233 çocuk hayatını kaybederken 275 binden fazla çocuk ise yaralandı.

Türkiye’de ölüm nedenleri arasında 3’üncü sırada trafik kazaları yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan trafik kazası istatistiklerini derleyen online sigorta satış platformu Koalay.com, 22 milyondan fazla trafiğe kayıtlı aracın bulunduğu Türkiye’de, son 10 yılda trafik kazalarının yüzde 45 artarak 1,2 milyona ulaştığını açıkladı. Derlenen bilgilere göre; trafik kazası olma oranı da yükseldi. 2006 yılında 33 saniyede bir kaza gerçekleşirken, bugün bu oran 25 saniyeye düştü. Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarında yaşamını yitirenlere bakıldığında, en çok 0-14 yaş grubu dikkat çekiyor. Çocukların trafik kazası sonucu hayatını kaybetme oranı Türkiye’de yüzde 12, Almanya’da yüzde 5, İngiltere’de yüzde 6, ABD’de ise yüzde 6,5 olarak dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı’na göre, Türkiye’de ölüm nedenleri arasında 3’üncü sırada yer alan ‘trafik kazası sonucu ölüm’, Türkiye’nin en önemli halk sağlığı ve güvenlik sorunlarından biri olarak yer alıyor. Son 10 yılda trafik kazalarında yaşamını yitiren çocuk sayısı yüzde 86 artarak 2017’de 498’e yükseldi. Kaza anında ağır veya hafif yaralanan çocuk sayısı ise 2017’de 36 bin 850’ye ulaşarak son 10 yılda yüzde 115 artış gösterdi. Son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarında ise toplam 3 bin 233 çocuk hayatını kaybederken 275 binden fazla çocuk yaralandı.

“Türkiye’de çocuk koltuğu kullanım oranı yüzde 23”

Bu ölüm ve yaralanmaların birçoğunun hız limitlerine uyup çocuk koltuğu ve emniyet kemeri kullanarak önlenmesinin mümkün olduğunu belirten Koalay.com CEO’su Bradley Du Chenne “40 km hızla giden bir araçta olası bir çarpışma anında 5,5 kg ağırlığındaki bir bebek kollarınıza 110 kg kuvvet uygulayarak tutamayacağınız kadar ağırlaşır ve maalesef kucağınızdan fırlar. 2010 yılında araçlarda çocuk koltuğu bulundurmaya yönelik bir yasa çıkmasına rağmen, Türkiye’de çocuk koltuğu kullanım oranı yüzde 23. Çocuk koltuğu kullananların da yüzde 90’dan fazlası 0-3 yaştan sonra çocuk koltuğunu değiştirmiyor ve sonrasında koltuk kullanımını bırakıyor. Halbuki Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO)göre; çocuk koltuğu kullanılması mecburi olan ülkelerdeki trafik kazalarında çocuk ölümleri yüzde 3 civarındayken, zorunlu olmayan ülkelerde bu oran yüzde 46’yı buluyor. Çocuk koltukları doğru kullanıldığı takdirde, kaza sırasında çocukların zarar görme riski yüzde 77 oranında azalıyor” ifadelerini kullandı.