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25 Şubat 2018 14:56

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Akın Çorap Giresunspor: 0

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Akın Çorap Giresunspor: 0

25 Şubat 2018 14:56

Lig’in 24. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Akın Çorap Giresunspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


39. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Dodo’nun Rangelov’a yaptığı müdahaleyi hakem Sarper Barış Saka penaltı olarak nitelendirdi.


40. dakikada İbrahim Akdağ’ın kullandığı penaltı vuruşu kaleci Ahmet Şahin’in kapatığı köşeden ağlara gitti. 1-0


86. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Fatih Atik’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.



Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Emrah Ünsal xx


Ümraniyespor: Metin xx, Tarık xx, Merthan xx, Mehmet Sedef xx, Oğuz Ceylan xx, Samet xx (Mücahit dk. 66 x), Emircan xx, Cleyton xx (Bulut dk. 60 x), İbrahim Akdağ xx, Timur Temeltaş xx (Bahadır dk. 87 ?), Rangelov xx


Yedekler: Burak, Appindangoye, Mustafa, Serdar Özbayraktar, Beytullah


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Akın Çorap Giresunspor: Ahmet xx, Caner xx, Dimitriadis xx, Abdülkerim xx, Hüsamettin xx, Jones xx (Dialiba dk. 46 x), Fatih Atik xx, Dodo xx, Recep xx (Hakan dk. 76 x), Murat xx (Batuhan dk. 69 x), Henrique xx


Yedekler: Anıl, Ali, Sergen, Bilal


Teknik Direktör: Hakan Kurt


Gol: İbrahim Akdağ (dk. 40 pen.) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Bulut, Timur, Merthan (Ümraniyespor) Recep (Akın Çorap Giresunspor)




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