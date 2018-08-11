Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Bursaspor: 1 (İlk yarı)

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada kazanılan korneri sağ kanattan Yusuf Erdoğan kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortada savunmadan seken topu arka direkte Ekong kafayla tamamlayıp takımını öne geçirdi. 0-1

18. dakikada Fenerbahçe, Ayew’le geldi. Seri çalımlarla ceza sahası önüne gelen yıldız futbolcunun uzaktan sert şutunda top az farkla auta gitti.

19. dakikada Furkan Soyalp, savunmanın arkasına hareketlenen Yusuf Erdoğan’ı gördü. Bu futbolcu önce düzeltti, ardından şutunu attı ancak top az farkla auta gitti.

20. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ayew’in pasında Mehmet Topal hareketlendi ancak savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR merkeziyle de irtibata geçen Meler, penaltı kararının doğru olduğu bilgisini aldı.

22. dakikada kazanılan penaltı atışında Brezilyalı futbolcu Giuliano topun başına geldi. Bu futbolcu topu köşeye göndererek takımına eşitliği getirdi. 1-1

30. dakikada Bursa savunmasının çıkaramadığı top Giuliano’nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada Soldado indirdi, son dokunan Josef oldu ve Fenerbahçe öne geçti. 2-1

43. dakikada Bursaspor çok tehlikeli geldi. Furkan’ın pasında topla buluşan Lima, savunmadan sıyrılıp vurmak istedi ancak son anda Isla ayak koydu. Boşta kalan topa Necid vurdu, top az farkla auta çıktı.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali x, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xxx, Ayew x, Giuliano xxx, Barış xxx, Soldado xx

Yedekler: Kameni, Berke, Yiğithan, Şener, Oğuz Kağan, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Dirar, Valbuena, Alper

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Bursaspor: Harun xx, Barış xx, Ertuğrul xx, Ekong xxx, Aziz Behich xx, Badji xx, Aytaç xx, Furkan Soyalp xxx, Lima xx, Yusuf xxx, Necid xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Okan, Emre, Çağatay, Burak, Muhammed Emin, Tunay, Furkan Emre, Razaman, Atanasov

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Ekong (dk. 16) (Bursaspor), Giuliano (dk. 22 pen.), Josef de Souza (dk. 30) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Skrtel, Ayew (Fenerbahçe)