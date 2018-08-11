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11 Ağustos 2018 22:37

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Bursaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Bursaspor’u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Bursaspor: 1 (İlk yarı)

11 Ağustos 2018 22:37

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada kazanılan korneri sağ kanattan Yusuf Erdoğan kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortada savunmadan seken topu arka direkte Ekong kafayla tamamlayıp takımını öne geçirdi. 0-1


18. dakikada Fenerbahçe, Ayew’le geldi. Seri çalımlarla ceza sahası önüne gelen yıldız futbolcunun uzaktan sert şutunda top az farkla auta gitti.


19. dakikada Furkan Soyalp, savunmanın arkasına hareketlenen Yusuf Erdoğan’ı gördü. Bu futbolcu önce düzeltti, ardından şutunu attı ancak top az farkla auta gitti.


20. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ayew’in pasında Mehmet Topal hareketlendi ancak savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR merkeziyle de irtibata geçen Meler, penaltı kararının doğru olduğu bilgisini aldı.


22. dakikada kazanılan penaltı atışında Brezilyalı futbolcu Giuliano topun başına geldi. Bu futbolcu topu köşeye göndererek takımına eşitliği getirdi. 1-1


30. dakikada Bursa savunmasının çıkaramadığı top Giuliano’nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada Soldado indirdi, son dokunan Josef oldu ve Fenerbahçe öne geçti. 2-1


43. dakikada Bursaspor çok tehlikeli geldi. Furkan’ın pasında topla buluşan Lima, savunmadan sıyrılıp vurmak istedi ancak son anda Isla ayak koydu. Boşta kalan topa Necid vurdu, top az farkla auta çıktı.



Stat: Ülker Stadyumu


Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx


Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx, Neustadter xx, Skrtel xx, Hasan Ali x, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xxx, Ayew x, Giuliano xxx, Barış xxx, Soldado xx


Yedekler: Kameni, Berke, Yiğithan, Şener, Oğuz Kağan, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Dirar, Valbuena, Alper


Teknik Direktör: Phillip Cocu


Bursaspor: Harun xx, Barış xx, Ertuğrul xx, Ekong xxx, Aziz Behich xx, Badji xx, Aytaç xx, Furkan Soyalp xxx, Lima xx, Yusuf xxx, Necid xx


Yedekler: Muhammed Şengezer, Okan, Emre, Çağatay, Burak, Muhammed Emin, Tunay, Furkan Emre, Razaman, Atanasov


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Ekong (dk. 16) (Bursaspor), Giuliano (dk. 22 pen.), Josef de Souza (dk. 30) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Skrtel, Ayew (Fenerbahçe)




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