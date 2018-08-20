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20 Ağustos 2018 22:34

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig 2.

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

20 Ağustos 2018 22:34

hafta maçında Kasımpaşa evinde Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada Emre’nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu Veigneau kale çizgisinden kafayla uzaklaştırdı.


22. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Veigneau’nun şutu direğin hemen yanından auta çıktı.


29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan’ın soluna çekerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Halis Özkahya xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xx, İlhan xx, Tarkan xx, Eduok xx, Trezeguet xx, Diagne xx


Yedekler: Eray, Murat, Hasan, Mustafa, Hakan, Onur, Uğurcan, Özgür


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caicara xx, da Costa xx, Epureanu xx, Uğur xx, Mahmut xx, Emre xx, Visca xx, İrfan Can xx, Kerim Frei xx, Adebayor xx


Yedekler: Volkan, Attamah, Bajic, Napoleoni, Soner, Chedjou, Jojic, Gökhan, Mevlüt


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Sarı kart: Mahmut (Başakşehir)




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