hafta maçında Medipol Başakşehir, Trabzonspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada Bajic’in pasında sol kanatta topla buluşan Napoleoni’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.
70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni’nin dışarı verdiği pasta Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onur iki hamlede kontrol etti.
77. dakikada ceza sahası dışında seken topa gelişine vuran Napoleoni’nin şutunu kaleci Onur oyun alanı içine çeldi.
87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega’nın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara’nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xx, Manuel da Costa xxx, Epureanu xx, Clichy xx, Soner xx (Emre dk. 60 x), Gökhan İnler xx, Visca xxx, Jojic xx, Elia x (Napoleoni dk. 55 x), Bajic x (Adebayor dk. 77 xxx)
Yedekler: Volkan, Uğur, Attamah, Chedjou, Kerim, Mahmut, Mevlüt
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Trabzonspor: Onur xx, M.Akbaş xx, Toure xx, Pereira xx, Ibanez xx, Kucka x (Abdülkadir Parmak dk. 71 x), Sosa xx, Onazi xx, Yusuf x (Olcay dk. 82 ?), Abdülkadir xx, Hugo Rodallega xx
Yedekler: Esteban, Uğurcan, Novak, Hosseini, Semih, Hüseyin, Batuhan, Murat
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Da Costa (dk. 43), Adebayor (dk. 90+1) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Yusuf Yazıcı, Onazi (Trabzonspor), Caiçara (Başakşehir)