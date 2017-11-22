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22 Kasım 2017 15:21

Suçüstü yakalanan gaspçı 17 bin lirayı yola savurdu

Gaziosmanpaşa’da çok sayıda market soygunu gerçekleştiren 3 kişilik gasp çetesi polis ekiplerince suçüstü yakalanarak çökertildi.

Suçüstü yakalanan gaspçı 17 bin lirayı yola savurdu

22 Kasım 2017 15:21

Suçüstü yakalanan zanlılardan biri marketten gasp ettiği 17 bin lirayı polis ekiplerinden kaçarken yola fırlattı. Adliyeye sevk edilen çete üyelerinin son gasbı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa’da çok sayıda market soygunu gerçekleştiren 3 kişilik çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sırasında, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çetenin gasp amaçlı bir markete girdiği görüldü. Bunun üzerine harekete geçen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Silahlı ve maskeli gaspçılar markete girerek kasiyere silah doğrulttu. Aralarında küçük çocukların da bulunduğu müşterileri de silahla korkutan gaspçılar 17 bin 500 lira alarak marketten çıktı.



Polisi gören gaspçı 17 bin lirayı yola fırlattı


Gasp ettikleri marketin önünde polisi gören çete üyeleri, hızla kaçmaya başladı. Çete üyelerinden bir tanesi panikle elindeki paraları yere atarken, polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından çete üyeleri A.B ve H.C. kıskıvrak yakalandı. Gasp sırasında markette olmadığı öğrenilen üçüncü çete üyesi Ö.Ö.’nün de bulunduğu yer tespit edilerek gözaltına alındı.



Gasp çetesinin suçüstü yakalandığı anlar kamerada


Çetenin gasp anı ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla çeteyi suçüstü yakaladığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çetenin iki üyesi yüzlerinde maske ve ellerinde silahla markete giriyor. Kasiyere ve müşterilere silah doğrultan gaspçılar paraları poşete koyarak marketten çıkıyor. Daha sonra marketin önündeki polisleri gören çete üyeleri kaçmaya başlıyor. Çete üyelerinden bir tanesi panikleyerek elindeki paraları yere atıyor. Havaya uyarı ateşi açan polis ekipleri gaspçıları kıskıvrak yakalıyor.


Çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen gaspçılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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