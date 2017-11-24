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24 Kasım 2017 22:42

Şükriye Tutkun ve Mehmet Gümüş öğretmenler için söyledi

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Beşiktaş’ta sahne alan ünlü sanatçı Şükriye Tutkun ve Mehmet Gümüş, sevilen eserlerini öğretmenler için seslendirdi.

Şükriye Tutkun ve Mehmet Gümüş öğretmenler için söyledi

24 Kasım 2017 22:42

Meslektaşlarıyla birlikte gönüllerince eğlenme fırsatı bulan eğitimciler, iş stresinden uzak bir akşam geçirdi.


Beşiktaş Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle organize ettiği Şükriye Tutkun ve Mehmet Gümüş konseriyle ilçede görev alan öğretmenleri bir araya getirdi. Mustafa Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde ünlü sanatçılardan Şükriye Tutkun ve Mehmet Gümüş, sahne alarak sevilen eserlerini öğretmenler için seslendirdi. Sanatçılara zaman zaman eşlik ederek doyasıya eğlenen öğretmenler unutulmaz bir gece yaşadı. Düzenlenen konser İş stresinden uzak bir akşam geçiren eğitimcilerden tam not aldı.




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