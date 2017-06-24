Sultanbeyli kent merkezinde binlerce kişi iftar yaptı

Sultanbeyli Belediyesi, son sokak iftarını binlerce insanın katılımıyla Mehmet Akif Mahallesi’nde düzenledi. Sultanbeyli kent meydanında yapılan iftara AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Sultanbeyli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile binlerce vatandaş katıldı.

İftar öncesi masaları tek tek dolaşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, vatandaşlarla sohbet etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası ezanın okunmasıyla birlikte binlerce Sultanbeylili kurulan dostluk ve kardeşlik sofralarında iftarını açtı.

İftara katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, "İnşallah iki gün sonra Ramazan Bayramı’nı hep birlikte kutlayacağız. Biz milletin sesi olan bir siyasi hareketin mensupları olarak İstanbul’umuzun her bir noktasında her bir mahallesinde bugün itibarıyla 2.5 milyona yakın kardeşimizle bu sofralarda bir araya geldik. Ekmeğimizi, bir yudum suyumuzu paylaştık" dedi.

Ramazan ayı boyunca Sultanbeyli’nin tüm mahallelerinde kurdukları iftar sofralarında binlerce insanı buluşturan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Ramazan’ın bereketle geçmesine vesile olan hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bütün mahallelerimizde iftarlarımız oldu. Mimar Sinan Mahallesi ile başladığımız sokak iftarlarını bugün kent meydanında Mehmet Akif Mahallesiyle tamamlamış oluyoruz. Sokak iftarlarımızda komşularımız bir araya geldi. Milli birliğimize katkı sağlayacak dostluklar oluştu. Başta hemşerilerimiz olmak üzere milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.