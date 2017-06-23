Sultangazi Belediyesi’nden Edirne’de iftar sofraları

Toplu iftarlar Meriç, İpsala, Enez, Keşan ve Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde verildi.

Ramazan ayında Kudüs’ten Balkanlara gönül köprüsü kuran Sultangazi Belediyesi, birçok noktada iftar ve gönül sofrası kurdu. İlk önce Filistin’in Kudüs kentindeki Mescid-i Aksa’da iftar sofrası kurulurken, Bulgaristan’ın Şumlu’nun Şeytancık ilçesinde ve Makedonya’nın Üsküp şehri Studinican köyünde iftar verdi.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Edirne’nin 5 ayrı ilçesinde de iftar verdi. Toplu iftarlar Meriç, İpsala, Enez, Keşan ve Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde verildi. Keşan ilçesindeki iftara Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın yanı sıra İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık da katıldı.

İftar öncesinde açıklama yapan Altunay, doğup büyüdüğü yer olan Keşan’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Başkan Altunay, “Ramazan vesilesiyle bu kadar hemşerimizle bir araya gelebiliyoruz. Bir sofrada bir yudum ekmeği bir arada paylaşıyoruz. Davete icabet edip, bu gün bizlerle birlikte olan Keşan halkına teşekkür ediyoruz" dedi.

"Malkara’da, Meriç’te, Enez’de, İpsala’da ve Keşan’da olmak üzere 5 ayrı noktada on bine yakın kardeşimizle iftar yapıyoruz" diyen Başkan Altunay, yaklaşan Ramazan Bayramı’nın hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ise her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programlarının Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın da destekleriyle daha da güçlü ve geniş bir katılımla olduğunu belirterek, Altunay ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iftara geçildi. İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit’in yemek duası okumasının ardından ise Altunay ve beraberindeki heyet, akşam namazını Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nde kıldı ve kahvehane ziyareti yaptı.