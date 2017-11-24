Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 04:29

Sultangazi’de beyaz eşya mağazasını soydular

Sultangazi’de bir beyaz eşya mağazası kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu.

Sultangazi’de beyaz eşya mağazasını soydular

24 Kasım 2017 04:29

Mağazadan telefon, bilgisayar ve televizyonlar çalındı.


Olay, 03.30 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir mazagada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  4 kişi mağazaya gelerek kapı camını kırıp içeri girdi. İçeriye giren şüpheliler çeşitli sayıda televizyon, bilgisayar ve telefon alarak kayıplara karıştı. Alarmın çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç