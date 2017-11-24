Sultangazi’de beyaz eşya mağazasını soydular

Mağazadan telefon, bilgisayar ve televizyonlar çalındı.

Olay, 03.30 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir mazagada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişi mağazaya gelerek kapı camını kırıp içeri girdi. İçeriye giren şüpheliler çeşitli sayıda televizyon, bilgisayar ve telefon alarak kayıplara karıştı. Alarmın çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.