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18 Kasım 2017 20:24

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

18 Kasım 2017 20:24

haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Ndiaye’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gomis’in bekletmeden yaptığı uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.


25. dakikada sağ taraftan Visca’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Attamah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


30. dakikada Belhanda’nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Maicon’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


32. dakikada ceza sahasında topla buluşan Gomis, topu Eren’e bıraktı. Eren’in dar açıdan yaptığı şutunu kaleci Volkan kurtardı.


42. dakikada sağ tarafta topla buluşan Visca’nın ceza sahasına yaptığı ortada Adebayor’un sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx


Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Uğur xx, Epureanu xx, Attamah xxx, Clichy xx, Gökhan xx, İrfancan xx, Mossoro xx, Elia xx, Visca xx, Adebayor xxx


Yedekler: Mert, Napoleoni, Mevlüt, Hakan, Da Costa, Kerim, Alparslan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Denayer xx, Latovlevici xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Tolga xx, Belhanda xx, Eren xx, Gomis xx


Yedekler: Eray, Carrasso, Ahmet, Yasin, Selçuk, Sinan, Linnes, Emrah, Koray, Rodrigues


Teknik Direktör: Igor Tudor


Goller: Attamah (dk. 25), Adebayor (dk. 42) (Başakşehir)


Sarı Kart: Fernando (Galatasaray)




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