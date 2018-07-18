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18 Temmuz 2018 13:19

Suriyeli Maya protezine kavuştu

Yürüme engelli babasının teneke kutu ve plastik borulardan yaptığı protezlerle yürümeye çalışan doğuştan bedensel engelli Suriyeli Minik Maya, protezine kavuştu.

Suriyeli Maya protezine kavuştu

18 Temmuz 2018 13:19

Minik Maya ve babasının mutluluğu gözlerinden okundu.


Yürüme engelli babasının teneke kutu ve plastik borulardan yaptığı protezlerle güçlükle yürümeye çalışan Suriyeli Maya Meri’nin durumunu öğrenen protez uzmanı Mehmet Zeki Çulcu, geçtiğimiz aylarda Maya ve babasına protez yapabileceğini duyurmuştu. Maya’nın getirilmesi için Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık de hareket geçmiş ve Maya geçtiğimiz ay İstanbul’a getirilmişti. İstanbul’a getirilen Maya’nın tedavisine başlanarak yürüyebilmesi için protez ayak yapıldı. Yapımı tamamlanan protez ayaklar Maya’ya takıldı. Protezine kavuşan Maya’nın babasının mutluluğu gözlerinden okundu. Yürüyebilmek için biraz zamana ihtiyacı olan Maya, protez ayaklarına alışmaya çalışıyor.




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