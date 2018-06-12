Suriyeli mültecilere psikolojik destek verilecek

Bu kapsamda araştırma ekibi, hem mültecilerin yaşadığı ruhsal sorunlara çare arayacak hem de meslektaşlarıyla bilgi alışverişinde bulunup eğitim seminerleri düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) Şubat 2018 tarihli verilerine göre dünya üzerinde 5 milyonun üzerinde kayıtlı Suriyeli mülteci bulunuyor. 3.5 milyon Suriyeli mülteci Türkiye’de, kalan mülteciler de başta Mısır ve Lübnan gibi Arap ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşıyor.

Capacity Building for Refugee Mental Health (CARE) Projesi adıyla hayata geçirilen projenin yürütücülüğünü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. A. Tamer Aker gerçekleştiriyor.

Proje ile iç savaşın neden olduğu travmaların izleri silinecek

Projede toplam 6 profesör, 2 doçent, 2 doktora öğrencisi ve 20 akademisyen yer alıyor. Bugüne kadar 1999 Marmara depremi, terör saldırıları gibi travmatik olaylar ve afetler sonrasında psikososyal çalışmalar, kapasite geliştirme etkinlikleri ve eğitim çalışmaları yapan ekip, Suriyeli göçmenler için de benzer çalışmalar yürütüyor.

Araştırma ekibi, hem mültecilerin yaşadığı ruhsal sorunlara çare arayacak hem de meslektaşlarıyla bilgi alışverişinde bulunup eğitim seminerleri düzenleyecek. Desteğe ihtiyaç duyan mülteciler kamuya bağlı merkezler, göçmen sağlığı merkezleri, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından ücretsiz destek alabilecek, tercüman dahil birçok ihtiyacı ruh sağlığı uzmanları tarafından karşılanacak.

Suriyeliler ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanmakta güçlük çekiyor

Projenin yürütücüsü İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Program Direktörü Prof. Dr. A. Tamer Aker, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Suriye’den gelen sığınmacıların birçoğu ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanmakta güçlük çekiyor. Bu amaçla proje kapsamında Türkiye genelinde belirli derneklerde Suriyeli sığınmacılar ile doğrudan çalışan psikologlara, sosyal çalışmacılara, hekimlere, hemşirelere ve ebelere yönelik toplum tabanlı müdahaleler ile psikososyal destek vermek istiyoruz. Ayrıca merkezlerde çalışan Türkiyeli ve Suriyeli ruh sağlığı çalışanlarının psikososyal müdahale becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.