Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 13:47

Taksim Meydanı’ndaki Ömer Halisdemir heykeline yoğun ilgi

Taksim’deki 15 Temmuz şehitlerinin isminin yazılı olduğu platforma, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehit Ömer Halisdemir’in heykeli konuldu.

Taksim Meydanı’ndaki Ömer Halisdemir heykeline yoğun ilgi

11 Temmuz 2018 13:47

Meydandan geçenler heykele yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar ve turistler Halisdemir’in heykeliyle fotoğraf çektirdi.


Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Taksim’deki etkinlik alanında, 15 Temmuz şehitlerinin isminin yazılı olduğu platformun önüne şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in heykelini koydu. Meydandan geçenler heykele yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar ve turistler Halisdemir’in heykelinin önünde fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar, alana konulan anı defterine de 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili düşüncelerini yazdı. Heykelin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ardından alandan alınacağı öğrenildi.


Küçük kızıyla birlikte anı defterini imzalayan Mustafa Demir, "Ülkemizin bu birlik ve beraberlik duyguları içerisinde, hangi milletten hangi kökenden olursa olsun, her türlü iç ve dış kuvvete karşı her zaman birlik ve beraberlik içerisinde mücadele edeceğimizin göstergesidir 15 Temmuz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç