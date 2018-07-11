Taksim Meydanı’ndaki Ömer Halisdemir heykeline yoğun ilgi

Meydandan geçenler heykele yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar ve turistler Halisdemir’in heykeliyle fotoğraf çektirdi.

Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Taksim’deki etkinlik alanında, 15 Temmuz şehitlerinin isminin yazılı olduğu platformun önüne şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in heykelini koydu. Meydandan geçenler heykele yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar ve turistler Halisdemir’in heykelinin önünde fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar, alana konulan anı defterine de 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili düşüncelerini yazdı. Heykelin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ardından alandan alınacağı öğrenildi.

Küçük kızıyla birlikte anı defterini imzalayan Mustafa Demir, "Ülkemizin bu birlik ve beraberlik duyguları içerisinde, hangi milletten hangi kökenden olursa olsun, her türlü iç ve dış kuvvete karşı her zaman birlik ve beraberlik içerisinde mücadele edeceğimizin göstergesidir 15 Temmuz" dedi.