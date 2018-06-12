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12 Haziran 2018 18:55

Taksim’de özel harekat destekli narkotik operasyonu

Taksim’de narkotimleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle apart bir binaya narkotik operasyonu düzenledi.

Taksim’de özel harekat destekli narkotik operasyonu

12 Haziran 2018 18:55

Operasyonda 4’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Taksim ve çevresindeki apart binalarda fuhuş yapıldığı ve uyuşturucu madde depolandığı bilgisine ulaştı. Hazırlıklarının tamamlayan tim saat 17.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Konvoy halinde özel harekat polislerinin de desteğiyle yaklaşık 100 polis ile önceden belirlenen adreslere gelen tim baskın yaptı. Apart binaya giren tim, kapıları koçbaşlarıyla kırarak dairelere girdi. Çevredeki kıraathanelerde de aramalar yapıldı. Dairelerde fuhuş yaptığı tespit edilen çok sayıda şahıs yere yatırılırken bir süre de arama yapıldı. Aramalar sonucunda bulunan suç unsurlarına polis ekipleri tarafından el konulurken, 4’ü yabancı uyruklu kadın 9 kişi ise gözaltına alındı. Nefes kesen operasyon ise kameralara yansıdı.




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