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21 Kasım 2017 21:57

Talisca, Portekiz takımlarını boş geçmiyor

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Portekiz takımlarını boş geçmiyor.

Talisca, Portekiz takımlarını boş geçmiyor

21 Kasım 2017 21:57

Geçen sezon Benfica ağlarını sarsan yıldız oyuncu, bu sezon da Porto’ya 2 maçta da gol atmayı başardı.


Beşiktaş’ın Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, Portekiz takımlarını boş geçmiyor. Siyah-beyazlıların son 2 sezondur Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kiralık olarak geldiği Benfica’ya karşı kaydetmişti. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçını Portekiz deplasmanında oynayan siyah-beyazlılar, 1-0 geride götürdüğü mücadeleden Talisca’nın uzatma dakikalarında attığı frikik golüyle 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Vodafone Park’ta oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Talisca, bu sezon oynanan Porto maçlarını da boş geçmedi. Portekiz’de oynanan ilk karşılaşmada Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederken, Brezilyalı oyuncu mücadelenin 13. dakikasında Quaresma’nın ortasında kafayla ağları havalandırmış ve takımını 1-0 öne geçiren isim olmuştu. Talisca, Porto karşısındaki 2. mücadelede de ağları havalandırmayı başardı. Cenk Tosun’un rakibinden müthiş sıyrılarak ceza sahası içine getirdiği topta boş alana kaçan ve kendisini unutturan Anderson Talisca, beraberliği getiren isim oldu. Yıldız futbolcu, son 2 sezonda Portekiz takımlarına karşı forma giydiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.




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