TAŞPAKON’dan hükümete destek açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye arasında yaşanan krizde Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) hükümetin yanında olduklarını açıkladı. TAŞPAKON Genel Başkanı Gökhan Tufan ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve hızlı ilerleyişi üzerine kurgulanan her türlü oyun ve ihanet odakları karşısında Konfederasyon olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve devletimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

Tufan yaptığı açıklamada, Konfederasyon üyesi 7 bölge federasyon başkanı ve yönetim kurulu olarak yaptıkları istişareden çıkan karar ile Amerika menşeli ham, yarım mamul ve mamul gıda olmak üzere tüm ürünlerin kullanımına son vereceklerini, üyelerinin görev yaptığı otel, restaurant, cafe ve catering üretim mutfaklarına bu gıdaların girişlerinin engellenmesi adına TAŞPAKON olarak gerekli çalışmayı başlattıklarını bildirdi.

Büyük bir sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye’nin bekası ve milli duruş söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirten Tufan, “Konfederasyonumuzun tüm bireyleri ile 15 Temmuz günü ve devamında meydanlarda aldığımız sorumluluğu bu seferde bir ekonomi hareketi ile mutfaklarda alacağız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca TAŞPAKON’un en önemli misyonunun Türk Mutfağı ve Türk menşei gıda ürünlerinin dünyada daha çok tercih edilmesi için çalışmalar yapmak olduğunu söyleyen Tufan, Amerika’nın Türkiye’de açmış olduğu bu ekonomik savaşa vesile, yöresel gıda ürünlerimizin tanıtımının daha verimli ve sonuç odaklı yapılarak bunların ihracatının arttırılması konusunda bir an önce yol alınması gerektiğini kaydederek, “Bugün İtalya milli yemeği olan Risotto’nun yapımı için gerekli olan pirinç ve parmesan peynirini tüm dünyaya pazarlayarak ülke ekonomisine nasıl büyük bir katkı sağlıyorsa, ekonomimize değer katacak bunun gibi adımların hızlı bir şekilde atılmasını, bu konuda Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu’na verecekleri görevleri seve seve yerine getirmek için ülkemize hizmet konusunda hazır kıta bekliyoruz” dedi.