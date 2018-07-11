Tatil sezonuyla artan kulak enfeksiyonlarına dikkat

Öğretim Görevlisi Ömer Aşkıner, tatil sezonuyla birlikte artan kulak problemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Aşkıner, "Kulak kanalının deniz, havuz ve sık banyo nedeniyle ıslak kalması, kirlilik riski yüksek havuz suyuna girmek kulakta enfeksiyon riskini artırır" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok vatandaş tatile çıktı ya da çıkacak. Deniz veya havuza girip serinlemek tatilde yapılan başlıca aktivitelerden. Ancak bu keyifli aktiviteler dikkat edilmezse üzücü durumlara yol açabiliyor. Bunların başında da kulak rahatsızlıkları gelmekte. Medicana Bahçelievler Hastanesi KBB (Kulak, Burun, Boğaz) Kliniği’nden Öğretim Görevlisi Ömer Aşkıner, tatil sezonuyla birlikte artan kulak problemleri hakkında bilgilendirdi.

Kulağımızın, normalde kendisini enfeksiyondan korumaya yarayan serumen denilen bir salgı salgıladığı bilgisini veren Ömer Aşkıner, ’’Bu salgı kulak kanalını belli bir pH derecesinde tutar. Ayrıca kulak kanalının yapısı, içeri giren maddeleri dışarı doğru atacak şekildedir. Bu koruyucu mekanizmalar bozulduğu zaman enfeksiyon riski artar. Kulağa dışarıdan yapılan müdahaleler, kulak çubuğu kullanılması, kulak kanalının deniz, havuz ve sık banyo nedeniyle ıslak kalması, kirlilik riski yüksek havuz suyuna girmek kulakta enfeksiyon riskini artırır. Kulak egzaması gibi durumlar, kulak kanalında kir(serumen birikimi) olması da dış kulak enfeksiyonuna zemin hazırlar’’ diye konuştu.

Dış kulak yolu enfeksiyonunda başlıca şikayet kulak ağrısı olduğunu söyleyen Aşkıner, ’’Ağrı genelde çok şiddetlidir. Enfeksiyon ilerlemişse ödeme bağlı kulak kanalı kapanır ve kulakta tıkanıklık hissi ve duymada azalma da başlar. Kulak kanalınıza parmağınızla dokunduğunuzda ağrı artıyorsa dış kulak yolu enfeksiyonu olma ihtimaliniz yüksektir. Hemen bir KBB uzmanına görünmeli ve tedavi olmalısınız. Tedavisinde antibiyotikli damlalar, kulak pH düzenleyici damlalar kullanılır. Eğer enfeksiyon ilerlemişse antibiyotik tabletler de ilave olarak vermek gerekebilir’’ dedi.

Kulağınızı pamuklu çubukla değil, kulak kepçesinden çekiştirerek kurulayın

Aşkıner, enfeksiyondan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında şunları söyledi: ’’Kulak mümkün olduğunca kuru tutulmaya çalışılmalıdır. Kulağınızda su kaldığı zaman pamuklu çubukla kurutmaya çalışmayın. Tıkanan kulak aşağıda olacak şekilde başınızı çevirin, kulak kepçesinden çekiştirerek suyu çıkarmaya çalışın. Olmazsa saç kurutma makinesini çok yaklaştırmadan ve kısık ayarda kulağınıza doğru çalıştırın. Parmağınızla kulak girişini kurcalamayın. Kulak egzamanız varsa tatil öncesi egzama ilacınızı kullanmaya başlayın. Kulağın ıslak kalması mantar enfeksiyonu riskini de artırmaktadır. Mantar olduğu zaman da tıkanma, ağrı, kaşıntı gibi şikayetler görülür. KBB uzmanı tarafından kulaktaki mantar temizlenmeli ve tedavisi başlanmalıdır. Özellikle çocuklar serin ve rüzgarlı havada denize girdikleri zaman üşütebilir. Buna bağlı olarak da orta kulak enfeksiyonuna yakalanabilirler. Çocukta kulak ağrısı şikayeti olduğu zaman KBB uzmanı tarafından görülmesi gerekir’’.

’’Kulak kirinizin kulağınızı temizlemenizle ilgisi yok’’

Yazın artan bir diğer problem ise kulak kiri denilen serumen birikmesi olduğunu söyleyen Aşkıner, "Kirin nedeni aşırı ve koyu kıvamda serumen salgılanmasıdır, kulağınızı temizlemenizle ilgisi yoktur. Hatta kulak çubuğuyla kiri temizlemeye çalışmak kir birikimini artırır. Denizde veya banyoda kulağa giren su, kirin şişmesine ve kulağın tıkanmasına neden olur. Kulağınız tıkandığı zaman kulak çubuğuyla temizlemeye çalışmayın. Kulak çubuğu hem kiri içeri doğru iter, temizlemez; hem de kulak kanalını tahriş ederek enfeksiyon riskini artırır. Kulak tıkandığı ve az önce bahsettiğimiz yöntemlerle su kurutulduğu halde açılmıyorsa, kir olabileceği düşünülerek bir KBB uzmanına görünmek gerekir" açıklamalarında bulundu.