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16 Ağustos 2018 16:58

TAV, dünyanın en iyileri arasında girdi

Önde gelen iş dünyası yayınlarından Business Insider yazarlarından Harrison Jacobs, TAV İşletme Hizmetleri’nin Muscat Havalimanı’nda işlettiği yolcu salonunu dünyanın en iyileri arasında gösterdi.

TAV, dünyanın en iyileri arasında girdi

16 Ağustos 2018 16:58


İş seyahatlerini ve havalimanında harcanan süreyi konforlu hale getirmek için yolcu salonlarının iyi bir alternatif olduğunu belirten Jacobs, primeclass Muscat Lounge’da yer alan SPA, sinema odası ve oyun merkezi sayesinde “işinizi bitirseniz bile eğlenmek için bir çok imkan bulunduğunu” söyledi.


TAV İşletme Hizmetleri, Umman Muscat’taki yolcu salonunu bu yıl hizmete aldı. Primeclass markasıyla işletilen 4 bin metrekarelik özel yolcu salonunda yaklaşık 250 bin kişiye hizmet veriliyor. Şirket Muscat’ta özel yolcu salonu işletmeciliğinin yanı sıra otopark ve vale hizmetleri, hızlı geçiş, karşılama ve uğurlama hizmetleri sunuyor.


TAV İşletme Hizmetleri Umman’da Maskat’ın yanı sıra Salalah ve Sohar havalimanlarında da yer alıyor. Şirket tüm dünyada 14 farklı ülkede 57 farklı yolcu salonunda yılda 4,5 milyondan fazla misafiri ağırlıyor.




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