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22 Haziran 2018 14:34

Tayland’da sivri sineğin ısırıp hasta ettiği oyuncu Leyla Bilginel İstanbul’a getirildi

Tayland’da sivri sineğin ısırması sonucu ’Dengue Fever’ hastalığına yakalanan oyuncu Leyla Bilginel tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığı yetkililerince İstanbul’a getirilip, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Tayland’da sivri sineğin ısırıp hasta ettiği oyuncu Leyla Bilginel İstanbul’a getirildi

22 Haziran 2018 14:34


Bir süredir Tayland’da yaşayan 41 yaşındaki ünlü oyuncu ve spiker Leyla Bilginel, sinek ısırması nedeniyle ’Dengue Fever’ isimli hastalığa yakalanmıştı. Geçtiğimiz günlerde de yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Bilginel, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşıp dua ve yardım istemişti. Sağlık Bakanlığı da ünlü ismin çağrısına kayıtsız kalmadı.


Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Haziran günü sosyal medya aracılığı bir mesaj gönderilip, ünlü oyuncuya yardım edileceği belirtildi.


Acil Sağlık Hizmetleri olarak İstanbul 112’de görev yapan Doktor Pınar Kaşıkçı ve Paramedik Ahmet Dörtok’tan oluşan ekip, Tayland’a giderek, bugün saat 12:30 itibariyle tarifeli uçakla Leyla Bilginel’i tedavi için İstanbul’a getirdi.


Fatih’te bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen ünlü isim, burada tedavi altına alındı.




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