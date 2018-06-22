Bir süredir Tayland’da yaşayan 41 yaşındaki ünlü oyuncu ve spiker Leyla Bilginel, sinek ısırması nedeniyle ’Dengue Fever’ isimli hastalığa yakalanmıştı. Geçtiğimiz günlerde de yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Bilginel, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşıp dua ve yardım istemişti. Sağlık Bakanlığı da ünlü ismin çağrısına kayıtsız kalmadı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Haziran günü sosyal medya aracılığı bir mesaj gönderilip, ünlü oyuncuya yardım edileceği belirtildi.

Acil Sağlık Hizmetleri olarak İstanbul 112’de görev yapan Doktor Pınar Kaşıkçı ve Paramedik Ahmet Dörtok’tan oluşan ekip, Tayland’a giderek, bugün saat 12:30 itibariyle tarifeli uçakla Leyla Bilginel’i tedavi için İstanbul’a getirdi.

Fatih’te bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen ünlü isim, burada tedavi altına alındı.