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25 Mayıs 2018 12:04

’’Tekne Orucu’’ geleneği Eyüpsultan’da devam ediyor

Anadolu’da eski ve köklü bir gelenek olan ancak zamanla unutulmaya yüz tutmuş olan “Tekne Orucu”Eyüpsultan’da yaşatılmaya devam ediyor.

’’Tekne Orucu’’ geleneği Eyüpsultan’da devam ediyor

25 Mayıs 2018 12:04


Eyüpsultan Belediyesinin düzenlediği etkinlikte, "tekne orucu" tutan çocuklar öğlen ezanıyla iftar yapıyor.


Etkinlikte çocuklar Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca gösterileriyle eğleniyor. Sahura kalkan ve öğlene kadar bir şey yemeyen çocuklar, öğlen ezanıyla birlikte oruçlarını açıyor.Ezanın okunmasıyla iftarını yapan çocuklar oruç tutmaktan ve sahura kalkmaktan keyif aldıklarını dile getiriyorlar. Ayrıca iftardan sonra çocuklara Osmanlı macunu ikramı yapılıp, çocuklara patlamış mısır ikram ediliyor.


Ramazan ayı boyunca devam edecek


Öğle ezanının okunmasıyla birlikte iftar sofralarında buluşan çocuklar oruçlarını hurma ve su ile açıyor. Çocuklar için Ramazan ruhunun en önemli parçası olan tekne orucu, çocuklara coşku dolu anlar yaşatıyor. Etkinlik, çocukların hem Ramazan ayına alıştırılması hem de oruç tutmayı sevdirilmesi amacıyla hayata geçirildi.


İstanbul’da bir ilk olma özelliği taşıyan ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen tekne orucu uygulaması Ramazan ayı boyunca Eyüp Sultan meydanında kurulan alanda çocukları bekliyor.



Tekne Orucu nedir?


Anadolu’da eskiden ramazan ayında oruç tutan yaşlılar ve çocukların, zorlandıkları durumlarda mutfaklardaki büyük ekmek teknesinin arkasına geçerek yemek yiyip, oruçlarına kaldıkları yerden devam etmelerine"tekne orucu"deniliyor.




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