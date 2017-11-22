Televizyona 6 saat, kitap okumaya 1 dakika

Fakat yapılan son raporlara göre; Türkiye, dünya sıralamasında en fazla kitap okuyan ülkeler arasında son sıralarda. Raporlar doğrultusunda Türkiye kitap okumaya günde 1 dakika ayırırken, televizyon izlemeye ise 6 saat ayırdığı ortaya konuldu.

Türkiye, kitap okuma konusunda dünya sıralamasında gelişmemiş ülkelerin de gerisinde kalıyor. Yapılan son araştırmalara göre; İngiltere ve Fransa’da toplumun yüzde 21’i, Japonya’nın yüzde 14ü, İspanya’nın yüzde 9’u düzenli kitap okurken, Türkiye’de yalnızca on binde 1 kişi kitap okuyor. Oysaki okumak, çocukların kültürel gelişimlerini tamamlamaları ve dünyadaki bilgi çağını yakalamaları için su gibi, yemek gibi önemli bir günlük ihtiyaç.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elçin Gölbaşı da yapılan araştırmalar doğrultusunda kitap okuma ile ilgileri verileri değerlendirerek, “Çocuklar ne kadar erken yaşta kitap okumaya başlarsa, alışkanlık kazanmalarının o kadar kolay olur. Fakat çocuklara kitap hediye edilmesi sıralamasında bile Türkiye 180 ülke içerisinde 140. sırada yer alıyor. Diğer rakamlar ise şöyle: 80 milyonluk genç nüfusun ağırlıklı olduğu Türkiye’de kişi başına 8,4 kitap düşüyor. Kitap okumaya ayırdığımız süre günde ortalama sadece 1 dakika. Buna karşılık TV izlemeye ortalama 6 saat, internete bağlanmaya ise 3 saat ayırıyoruz. ‘Türkiye’nin Okuma Alışkanlığı’ isimli çalışmaya göre de Türkiye’de ihtiyaç maddeleri sıralamasında kitap, 235. sırada yer alıyor” dedi.

Çocuklara nasıl kitap okuma alışkanlığını aşılamalıyız?

Kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için çocukları bebekliklerinden itibaren kitapla tanıştırmak gerektiğini söyleyen Elçin Gölbaşı, anne babalara büyük görev düştüğünü belirterek; “Ebeveynin kitaptan aldığı haz ve duyduğu neşe çocuğuna bulaşacaktır. Kitap sevgisini aşılamak için kitap alışverişlerini birlikte yapmak, çocuğa ait bir kütüphane oluşturmak, kitaptaki öyküler üzerine sohbet etmek, birlikte kitap okuma saatleri yapmak çok önemli. Unutmayın ki çocukların karakterlerinin şekilleneceği yaşlarda örnek alacakları ilk kişiler onlara en yakın mesafede duran anne babalarıdır” şeklinde konuştu.