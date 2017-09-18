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18 Eylül 2017 20:52

TFF Süper Lig

Süper Lig’in 5.

TFF Süper Lig

18 Eylül 2017 20:52

haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Atiker Konyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, Cenk Tosun’un golüyle 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Quaresma’nın pasıyla son çizgiye inen Caner Erkin, soldan ceza sahası içine ortaladı. Kale önünde müsait pozisyondaki Cenk Tosun kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0


15. dakikada Cenk Tosun’un ceza sahası içine getirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Babel’e çarpan top, Talisca’ya geldi. Brezilyalı oyuncunun gelişine yaptığı rövaşata denemesi, kaleci Serkan’da kaldı.


23. dakikada Adriano’nun sağdan yaptığı ortaya Quaresma’dan önce savunma dokundu. Seken top Atiba’nın önünde kaldı. Kanadalı oyuncu göğsüyle yumuşatıp şutunu çekti ancak top kaleci Serkan’da kaldı.


27. dakikada kazanılan serbest vuruşu Manyama kullandı. Savunma arkasına sarkan Volkan’ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.


39. dakikada Quaresma’nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Talisca kullandı. Sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Serkan Çınar xxx, Kemal Yılmaz xxx, Hakan Yemişken xxx


Beşiktaş: Fabri xxx, Adriano xxx (Necip dk. 40 ?), Pepe xxx, Medel xxx, Caner xxx, Tolgay xxx, Atiba xxx, Quaresma xxx, Talisca xx, Babel xxx, Cenk xxx


Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Negredo, Mustafa, Fatih, Orkan, Lens, Necip


Teknik Direktör: Şenol Güneş


A.Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan x, Moke xx, Ferhat x, Bourabia xx, Volkan xx, Ömer Ali xx, Manyama x, Fofana x, Evouna x


Yedekler: Carlgren, Eren, Selim, Jonsson, Milosevic, Vedat, Savaş, Filipovic, Eze, Musa


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Gol: Cenk Tosun (dk. 10) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Bourabia, Ferhat (A.Konyaspor), Medel (Beşiktaş)




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