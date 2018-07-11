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11 Temmuz 2018 17:30

TFF’den Cüneyt Çakır’a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu 1.

TFF’den Cüneyt Çakır’a ziyaret

11 Temmuz 2018 17:30

Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Cüneyt Çakır ve ekibine moral ziyaretinde bulundu.


FIFA kokartlı hakemlerde Cüneyt Çakır, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda bu akşam 21.00’de Moskova Luzhniki Stadı’nda oynanacak Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasını yönetecek. Bu maç öncesinde Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Çakır ve ekibini ziyaret etti.


Dünya Kupası’nda ikinci defa yarı final maçı yönetecek Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun’la kamp yaptıkları otelde bir araya gelen TFF heyeti, tarihi karşılaşma öncesinde başarı dileyip hatıra fotoğrafı çektirdi.




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