THY 25 bin lira maaşla pilot adayı arıyor

Pilot adaylarının uçuş okulunu bitirdikten sonra 25 bin lira maaşla THY’de işe başladığını belirten THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Yeni havalimanına geçtiğimizde büyüme oranı ve kapasitede artışlar olacak. Bu nedenle ihtiyacımızı karşılamak üzere bin pilot şu andaki hedefimiz” dedi.

Ekonomik gelişmeler, yeni havalimanı yatırımları ile Türkiye’nin bir cazibe merkezi olması nedeniyle havacılık sektörünün gelişmesine paralel olarak THY de verdiği yeni uçak siparişleri için pilot yetiştirmeye devam ediyor. THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Yeni havalimanına geçtiğimizde büyüme oranı ve kapasitede artışlar olacak. Bu nedenle ihtiyacımızı karşılamak üzere bin pilot şu andaki hedefimiz” dedi.

Pilot adaylarının uçuş okulunu bitirdikten sonra 25 bin lira maaşla THY’de işe başladığını söyleyen Çay, "Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler, yeni havalimanı yatırımları ülkemizin bir cazibe merkezi olması nedeniyle havacılık sektörünün gelişmesine paralel olarak Türk Hava Yolları da yeni uçak siparişleri vermeye devam ediyor. Bu kapsamda uçakların ihtiyacını karşılamak üzere pilot istihdamımızı her yıl arttırmak istiyoruz. Şu anda yaklaşık yıllık 300 pilotu biz kendimiz yetiştiriyoruz. Hedefimiz yıllık bin tane pilot yetiştirmek. Bununla ilgili olarak THY’nin kendi iştiraki olan Aydın’da uçuş okulumuz var. Yurt içinde ve yurt dışındaki diğer uçuş okullarıyla da anlaşmalarımız var. Bize başvurup süreçleri geçen arkadaşları yurt içinde ve yurt dışında pilot olmak üzere eğitime gönderebiliyoruz” dedi.

Şu an THY bünyesinde 4 bin 500 pilot bulunduğunu söyleyen Çay, ”Pilot olmak bilindiği kadar zor değil. Üniversitelerin en az 2 yıllık bölümlerinden mezun olan, 35 yaşını geçmemiş arkadaşlar bize başvurabilirler. Diploma ve İngilizce bilmeleri bizim için ön şart. Bazı fiziki şartlar da var. Bizim 4 bin 500 pilotumuz var. Yıllık olarak 300 pilotu kendimiz yetiştiriyoruz. Hedefimiz bunu en hızlı şeklide bine çıkarmak. Bir defa pilot olmak güzel meslek. Ekonomik şartları da fena değil. Pilotluk mesleğinde başlayan arkadaşlar başladıkları yıl itibari ile 25 bin TL net ücret alabiliyorlar. Bizim yetiştirdiğimiz arkadaşlardan bir miktar kesinti yapıyoruz. Bu kesinti sonrası net olarak 20 ile 25 bin TL civarında ücret kazanabiliyorlar. Pilot olma hakkını kazanan arkadaşları 2 yıllık bir eğitime gönderiyoruz. Bu eğitim sürecinde konaklamaları, ihtiyaçları ve cüzi bir miktarda olsa maddi olarak destekliyoruz. 2 yıllık eğitim sonucunda bizim filomuzda pilot olarak uçabiliyor" dedi.

Eğitimlerin 2-3 yıl sürdüğünü söyleyen THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, “Bin pilot hedefine ulaşmak için kendi uçuş okulumuzdaki kapasiteyi arttırmak istiyoruz. Yurt içindeki uçuş okullarıyla da anlaşmalarımız var. Onlarla da bu kapasiteyi arttırmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde uçuş okulu var. Bu arkadaşları da gönderebiliyoruz. Bu arkadaşların da bütün masraflarını da biz karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

"Hayal ettiğim meslek"

İki yıldır Türk Hava Yolları’nda ikinci pilot olarak görev yaptığını söyleyen Serhat Furkan Menteş, “Bu meslek birçok çocuğun hayalindedir. Gerçekten de hayal edildiğinden de güzel meslek olduğunu görüyorsun. Öncelikle dünyanın en güzel ofisine sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Gerçekten manzarası her şeyden öte. Ayrıca dünyanın birçok noktasını görme şansınız var. Saygın da bir meslek. Maaş olarak da yeterli olduğunu düşünüyorum. O yüzden pilotluğu tercih ettim” diye konuştu.

Türk Hava Yolları’nda iki yıllık eğitimin ardından Airbus A320 tipi uçaklarda simülatör eğitimlerini tamamlamak için İstanbul’a gelen ikinci pilot adayı Hasibe Hasgül, “Türk Hava Yolları’nda Airbus A320 tip eğitimindeyim. Eğitimleri Aydın Çıldır’daki Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi’nde aldım ve daha sonra İstanbul’a geldim. Lise eğitimim sırasında havacılığa ve uçaklara her zaman ilgim vardı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Türk Hava Yolları’nın ikinci pilot aday adayı ilanını gördüm. O zaman pilot olmak için bu fırsatı değerlendirdim. Süreci de tamamlayarak ikinci pilot eğitimlerine başladım. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunuyum. Kısa bir süre çalıştım” dedi.

Diğer pilot adayı Asu Karadağ ise, “Ben uçak ve havacılığa çok meraklıydım. Benim kuzenim biraz da pilot olmaya teşvik etti. Kendinizi orada hayal edince bir kere tutkunuz oluyor. Başvurduktan sonra iki yıl eğitim aldık, şimdi de tip eğitimindeyiz” diye konuştu.