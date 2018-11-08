TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu genç girişimcilere seslendi

Hisarcıklıoğlu, “Ülkenize ve kendinize güvenin bu sıkıntıları da aşacağız. Genç ve kadın girişimcilerin önü açıktır” dedi.

Tüm dünyada 170'i aşkın ülke ile aynı anda kutlanan Global Girişimcilik Haftası'nın en önemli etkinliklerinden biri olan G3 Forum'un (Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu) sekizincisi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleşen forumda düzenlenen panelde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu genç girişimcilere hitap etti.

Hisarcıklıoğlu, 10 yıl önce Türkiye'nin gündeminde girişimciliğin konuşulmadığını eğer bugün Türkiye'de gündeminde girişimcilik varsa bunun TOBB sayesinde olduğunu belirterek, Türkiye'nin itici gücünün artık girişimcilerin olduğunu vurguladı.

Bunun için ilk adımı Kadın ve Genç Girişimci Kurullarını kurarak attıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Bugün dünyanın en büyük Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları Türkiye'de TOBB çatısı altında. 81 ildeki kadın ve gençleri bir araya getirdik. Aslında bunların görevleri rol model olmalarıydı. Kadından girişimci olur mu? Olur” diye konuştu.

“Genç ve kadın girişimcilerin önü açıktır”

Türkiye'nin geleceğine inancını dile getiren Hisarcıklıoğlu genç girişimcilere hitaben şunları kaydetti: “Bilgiyi üretmemiz doğru şeyleri tartışıyor olmamız lazım. Sermayesi bol herkesin konuşabildiği değil, konuşamadığı şeyleri yapmamız lazım. Ben geleceğimizden ümitsiz değilim. İnsanın geleceğe bakması önemli. Bu son günlerde yaşanan sıkıntılar beni hiçbir zaman ümitsizliğe düşürmedi. Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Tümseğe çıkarken zorlanıyorsunuz ama aştıktan sonra hızla aşağı iniyorsunuz. Ülkenize ve kendinize güvenin bu sıkıntıları da aşacağız. Genç ve kadın girişimcilerin önü açıktır. Hep birlikte buna çalışalım".

Yapılan bilgilendirmede; bu yıl foruma katılan girişimcilerin yüzde 53'ü kadınlardan oluşurken en fazla katılım Afyon ve Uşak'tan gerçekleşti.