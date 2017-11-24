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24 Kasım 2017 17:19

“Tokat” cinayetinin zanlıları yakalandı

Bağcılar’da dün sokak ortasında bir kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

“Tokat” cinayetinin zanlıları yakalandı

24 Kasım 2017 17:19

Zanlıların verdiği ifadede cinayetin olaydan birkaç gün önce yaşanan tokatlama sonucu işlendiği ortaya çıktı.


Olay, dün saat 01.30 sıralarında Bağcılar Yeni Mahalle Konut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, “uyuşturucu bulundurmak” suçundan emniyette kaydı bulunan Muharrem Yılmaz (32), pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürüldü. Olayın ardından inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Yılmaz’ın birkaç gün önce tartıştığı O.Y.’ye (18) tokat attığını belirledi. Tokatlama olayının ardından sokakta alkol alan Yılmaz’ın tokatladığı gencin babası M.Y. (43) ile karşılaştığı ve ikili arasında sözlü olarak başlayan tartışmanın yumruklu kavgaya dönüştüğü tespit edildi. Yılmaz’ın gencin babasını darp ettiği, olayı öğrenen O.Y.’nin de pompalı tüfekle kavganın yaşandığı yere gelerek Yılmaz’a ateş ettiği belirlendi. Polis, O.Y. ve babası M.Y. ile olay sırasında yanlarında bulunan H.O.’yu gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde öldürülen kişinin uyuşturucu sattığını, kendilerini de zorla satıcı yapmak istediğini ve bu yüzden aralarında tartışma çıktığını iddia ettiler. Şubedeki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.




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