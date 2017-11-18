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18 Kasım 2017 13:22

Toprak’a, ’engelsiz spor’ teşekkürü

Avcılar Kent Konseyi Engelli Meclisi, Avcılar Belediye Başkanı Dr.

Toprak’a, ’engelsiz spor’ teşekkürü

18 Kasım 2017 13:22

Handan Toprak Benli’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.


Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin birlikte yaklaşık iki yıldır engellilere yönelik sürdürdüğü “Engelsiz Spor” etkinliği her çarşamba Avcılar Atatürk Stadyumu’nda devam ediyor. Avcılar Kent Konseyi Başkanı Mertali Ak ve Avcılar Kent Konseyi Engelli Meclisi, Dr. Handan Toprak Benli’yi ziyaret ederek, engelli vatandaşlar ve ailelerinin teşekkürlerini iletti, çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Toprak, Avcılar’da engelli bireylerin bütün hak ve imkanlardan eşit biçimde yararlanacağına işaret ederek, engelli hakları ve bu hakları koruma hususunda kararlı olduklarını belirtti. Ayrıca Başkan Toprak "Zor şartlara rağmen hayata tutunan ve çağdaş hayat içerisinde yer alan engelli vatandaşlarımız toplumumuz için bir onur kaynağıdır" dedi.




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