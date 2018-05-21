Tüketicilerin yüzde 57’si yeni ürünleri denemeyi seviyor

Kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği ve Türkiye’de 3’üncü kez gerçekleştirilen ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ (YSÜ) programı kapsamında Nielsen’in yaptığı araştırmaya göre,Türk tüketicilerinin yüzde 57’si piyasaya çıkan ‘yeni’ ürünleri denemeyi severken, yaş grubu özelinde 25-34 yaş grubu yeni ürünleri denemeye en açık yaş grubu olarak öne çıkıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Samsun, Malatya, Kayseri, Tekirdağ, Trabzon, Erzurum olmak üzere 12 ilde 4.053 tüketiciyle yüz yüze yapılan araştırma sonuçlarına göre, 45-55 yaş grubundaki tüketiciler ise yeni ürünleri denemekte diğer yaş gruplarına göre daha isteksiz davranıyor.

Yeni ürünün fiyatı satın almayı etkiliyor

Tüketicilerin yarısından fazlası yeni ürünleri denemeyi tercih etse de, ürünün fiyatının uygun olması, arkadaş ve iş çevresindeki bireylerin yönlendirmeleri, yeni ürünleri deneme isteği gibi dinamikler satın alma kararını etkiliyor. Araştırma, kadın tüketicilerin erkeklere kıyasla, ‘yeni’ etiketli bir ürün satın almaya daha eğilimli olduğunu da ortaya koyuyor. Ürün memnuniyeti AB grubu tüketicilerde kilit önem taşırken, memnun kalabilecekleri yeni bir ürün için daha fazla ödeme yapabileceklerini belirtiyorlar.

45-55 yaş grubu en isteksiz

Araştırma sonuçlarına göre 25-34 yaş grubu yeni ürünleri denemeye diğer yaş gruplarına göre daha açık durumda. 45-55 yaş grubundaki tüketiciler ise yeni ürünleri denemekte diğer yaş gruplarına göre daha isteksiz davranıyor.

Medya tüketici farkındalığını etkiliyor

Araştırma sonuçlarına göre, Türk tüketicilerinin yüzde 53’ü ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ logosuna sahip bir ürünü satın alacağını belirtiyor. Araştırmada sunulan yanıtlara göre, yeni ürünler hakkında farkındalık yaratmada en büyük rolü medya önemli oynuyor. Medyanın ardından sosyal medya ve marka web siteleri gibi çevrimiçi kaynaklar tüketici farkındalığını etkiliyor.

Türk tüketicileri hangi yenilikçi ürünleri seçti?

‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ programı kapsamındaki Tüketici İnovasyon Ödülü 2018’de Çocuk Çikolata kategorisinde Kinder Joy, Katma Değerli Süt Ürünleri kategorisinde Pınar Protein Yoğurt & Pınar Protein Süt, Gıda Takviyeleri kategorisinde Brodil Herbal Bitkisel Ekstreler İçeren Propolisli Sıvı Takviye Edici Gıda, Cilt Sağlığı kategorisinde Bepanthol Sensiderm Kaşıntı Giderici Krem, Maden Suyu kategorisinde Saka Maden Suyu, İçecek kategorisinde Fiftea, İşlenmiş Tavuk Ürünleri kategorisinde Şenpiliç Annemin Köftesi, Diş Macunu kategorisinde Signal White Now CC, Bebek Yağı kategorisinde Himalaya Nourishing Baby Oil Besleyici Bebek Yağı, Türk tüketicileri tarafından seçilerek ödüle layık görülen ürünler oldu.