Türk Telekom İstanbul’da kadınlara teknoloji eğitimi verecek

Türk Telekom’un, ‘Şimdi Senin Zamanın’ sloganıyla kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğinin yeni durağı 23-24 Kasım tarihlerinde İstanbul’da olacak. Şirket açıklamasına göre Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı’nda yer alacak olan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı’nda gerçekleştirilecek eğitimlerde kadınlara, hayatlarını daha da kolaylaştıracak teknoloji eğitimi verilecek.

Teknoloji sınıfı olarak tasarlanan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı’nda verilecek eğitimlerde kadınlar; temel internet kullanımıyla başlayarak, sosyal medya ve e-devlet platformlarının kullanımı hakkında da bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca, Skype ve Google Maps gibi farklı keşif ve iletişim uygulamalarının nasıl kullanılacağı da katılımcılarla paylaşılacak.