Turkcell bayram trafiği istatistiklerini açıkladı

Kullanıcılar, BiP üzerinden bayram döneminde gönderilen mesaj sayısı yaklaşık 217 milyon olurken, BiP’ten sesli görüşme süresi ise yaklaşık 2.2 milyon dakikayı aştı. BiP’in grup görüntülü görüşme özelliği üzerinden ise 137 bin dakika konuşuldu.

Turkcell, arife ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 14-17 Haziran tarihleri arasında en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını açıkladı. Bu süreçte kullanıcılar Turkcell’de şimdiye kadarki en fazla veri tüketimine imza attığı kaydedildi. Bayram tatilinde mobil internetten yoğun olarak faydalanan Turkcell’lilerin bu yılki veri kullanımı yaklaşık 17 bin terabayt ile rekor seviyeye ulaştı. En fazla veri kullanımının yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Adana, Gaziantep, Muğla oldu. Bayram tatili boyunca sevdikleriyle yaklaşık 1,5 milyar dakika konuşan Turkcell müşterileri, 680 milyon adet SMS gönderdi. Ses, SMS, veri kullanımının en fazla olduğu ve iletişimin en fazla yaşandığı il yine İstanbul oldu. Bayramda en çok konuşan 10 il sıralamasında İstanbul’u, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla, Kocaeli, Hatay, Diyarbakır takip etti.

BiP ile 4 günde 10 milyon dakikalık görüşme

Turkcell’liler aile ve sevdikleriyle anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme uygulaması BiP üzerinden bayramlaştı. 6 kişinin aynı anda bağlanabildiği BiP’in grup görüntülü görüşme özelliği bayramda 137 bin dakika kullanıldı. Bayram boyunca BiP üzerinden 217 milyon adet bayram mesajı gönderildi. BiP üzerinden sesli ve görüntülü olarak 2.2 milyon adet arama yapıldı. BiP kullanıcıları yaklaşık 10 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bayram mesajlarını BiP’ten göndermeyi tercih eden Turkcell müşterileri böylece kendi data paketlerinden ekstra harcama yapmadı.

Yurtdışı ile 3.7 milyon dakika bayramlaştık

Öte yandan Turkcell’liler, 4 günlük bayram tatili boyunca yurtdışıyla yaklaşık 3.7 milyon dakika konuştu. Türkiye’deki Turkcell’liler en çok Almanya, KKTC, Suudi Arabistan, Afganistan, Suriye, Bulgaristan ile bayramlaştı. Yurtdışında bulunan Turkcell’liler ise Türkiye’yi en çok Suudi Arabistan’dan aradı. Bu ülkeyi ise KKTC, Yunanistan, Almanya, Fransa ve İtalya takip etti.

Ayrıca, bayram tatiline çıkanlar Turkcell’in Dergilik uygulamasına yoğun ilgi gösterdi, tatil boyunca Dergilik’te okunan gazete ve dergi sayısı 1 milyona ulaştı.