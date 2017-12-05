İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 1’inci Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu. Sunuculuğunu ünlü mankenler Özlem Yıldız ve Şenol İpek’in yaptığı organizasyon İstanbul’da bir otelde, kısa adı TÜMKİAD olan Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği ana sponsorluğunda yapıldı. İş ve ekonomi dünyasının önemli isimlerinin buluştuğu gecede ödül kazananlar açıklandı.

Açılış konuşması yapan Türkiye Altın Marka Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, ’’Türkiye dünya ekonomisinde ilk 10 ülke arasında. Türk markalarını artık dünyanın her yerinde görmek mümkün. Ülkemiz çok kaliteli markalara sahip. Bu dev markaların bilinirliği için bu tür etkinliklere ihtiyacımız olduğunu düşünerek bu yola çıktık. Global markalarımızla birlikte çok önemli işler yapmış markalarımızı da tanıtmak için böyle organizasyonların fırsat olduğunu düşünüyorum. Tüm Türkiye tek vücut olarak markalarına sahip çıkmalı ,yerli markaların gücünü bilmelidir’’ şeklinde konuştu.

Türkiye Altın Marka Ödülleri’ni kazananlar şöyle:

Türkiye Altın Marka Ödülleri Yaşam Boyu Başarı Ödülleri

1. Yaşam Boyu Başarı Ödülü - Cüneyt Asan - Günaydın Et ve Restaurantlar Grubu

2. Yaşam Boyu Başarı Ödülü - Sinan Vardar - Jolly Tour Onursal Başkanı

3. Yaşam Boyu Başarı Ödülü - Nihat Özdemir - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye Altın Marka Ödülleri Medya Oscarları

1. Yılın Televizyoncusu- Erdoğan Aktaş - CNN Türk Genel Müdürü

2. Yılın Televizyon Sunucusu - İsmail Küçükkaya - FoxTV

3. Yılın TV Markası - STAR TV

4. Yılın Medya Markası - Turkuvaz Medya

5. Yılın Sanat Markası - Burak Film Yapım

Türkiye Altın Marka Ödülleri Mekan Oscarları

1. Yılın Lezzet Markası - Nusret Steakhouse

2. Yılın Gıda Markası - ARBEL

3. Yılın İçecek Markası - SIRMA

4. Yılın Restoranı - Hacı Baba Et Lokantası

5. Yılın Çıkış Yapan Lezzet Markası - Has Künefe

6. Yılın Enerji İçeceği - Blue Waljunges Enerji İçeceği

7. Yılın Buluş Ve Kalite Ödülü - Green Salads

Türkiye Altın Marka Ödülleri Spor Oscarları

1. Yılın Spor Markası - Beşiktaş JK

2. Yılın Futbol Markası - Medipol Başakşehir FK

3. Onur Ödülü - Wesley Sneijder

4. Yaşam Boyu Başarı Ödülü - Yılmaz Vural

Türkiye Altın Marka Ödülleri Sağlık Oscarları

1. Yılın Estetik Plastik Cerrahı - Op. Dr. Mehmet Kartal

2. Yılın Sağlık Turizmi Markası - Avrupa Saç Ekim Merkezi

3. Yılın Tıp Adamı - Op. Dr. Erdal Cücük

Türkiye Altın Marka Ödülleri Emlak Oscarları

1. Yılın İnşaat Markası - Ceylan İnşaat A.Ş.

2. Yılın Çıkış Yapan İnşaat Markası - ECON İnşaat

3. Yılın İş Adamı - Muammer Ceylan - Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

4. Marka Ve Kariyer Zirvesi Özel Ödülü - Hasan Özçelik - Özçelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

5. Yılın Girişimcisi - Uğur Emhan - Emhan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye Altın Marka Ödülleri

1. Yılın İletişim Markası - Turkcell

2. Yılın Finans Markası - Integral Yatırım A.Ş.

3. Yılın Bankası - Denizbank

4. Yılın Giyim Markası - SARAR

5. Yılın Otomobil Markası - Ford

6. Yılın İhracaat Markası - Ford Otosan

7. Yılın Enerji Markası - OPET

8. Yılın Çıkış Yapan Enerji Markası - Memoil Akaryakıt

9. Yılın Havayolu Markası - Türk Hava Yolları

10. Yılın Sağlık Markası - Medipol Sağlık Grubu

11. Yılın Kurumsal Şirketi - Koç Holding

12. Yılın Turizm Markası - Pullman Hotelleri

13. Yılın Eğitim Markası - Altınbaş Üniversitesi

14. Yılın Moda Tasarımcısı - RGS Gömlek Özel Tasarım

15. Yılın Sivil Toplum Örgütü - TÜRKONFED

16. Yılın Yerel Yöneticisi - Dr. Şadi Yazıcı - Tuzla Belediyesi

17. Yılın Kayyum Belediye Başkanı - Turgay Gülenç - Bismil Belediyesi

18. Yılın Altın Adamı - Ali Koç - Koç Holding Başkan Vekili

19. Yılın Valisi - Hüseyin Aksoy - Kocaeli Valisi

20. Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı - Hüseyin Sözlü (Adana)

21. Yılın Ceo’su - İlker Sözdinler - Birleşik Ödeme A.Ş.

22. Yılın İş Kadını - Aydan Gömügen Tuncay - Kare Eğitim Kurumları

23. Yılın Lojistik Markası - Aşsız Nakliyat Lojistik A.Ş.