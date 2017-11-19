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19 Kasım 2017 14:27

Türkiye Mid-Amatör Ve Senior Şampiyonası’nda ilk raund tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2017 faaliyet programında yer alan Türkiye Mid-Amatör ve Senior Şampiyonası Antalya Belek’te dün başladı.

Türkiye Mid-Amatör Ve Senior Şampiyonası’nda ilk raund tamamlandı

19 Kasım 2017 14:27


Kaya Palazzo Golf Kulübü’nde düzenlenen şampiyonaya 30 yaş üstü 63 golfçü katıldı. Organizasyonda, oyuncular katılımcı sayısı ve handikap puanlarına göre A, B ve C kategorilerinde mücadele ettiler. Şampiyonanın birinci raundunda grossta, Taurus Golf Kulübü’nden Recep Turan 72 (+1) gross skorla ilk sıraya yerleşirken, aynı kulüpten Nurettin Katırancı 80 (+9) gross skorla ikinci, Durmuş Keçeli 81 (+10) gross skorla üçüncü sırada yer aldı. Şampiyonanın ilk gününde A kategorisinde mücadele eden Taurus Golf Kulübü’nden Recep Turan 36 stableford skorla ilk sırada, aynı kulüpten Selim Coşkunkan ve Nurettin Katırancı 34 stableford skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübü’nden Fikret Öztürk 33 stableford skorla üçüncü, B kategorisinde mücadele eden Ankara Golf Kulübü’nden Anıl Amiklioğlu 37 stableford skorla birinci, aynı kulüpten Ziya Ohri 35 stableford skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Aksel Butrosoğlu üçüncü, C kategorisinde oynayan Antalya Golf İhtisas ve Spor Kulübü Derneği’nden Sabri Ünver 38 stableford skorla birinci, Taurus Golf Kulübü’nden Ali Kızıldağ 35 stableford skorla ikinci, ferdi lisanslı Selim Karaçaylı 34 stableford skorla üçüncü sırada ilk raundu tamamladı.


Türkiye Mid-Amatör ve Senior Şampiyonası, bugün oynanacak final raundunun ardından yapılacak kupa töreniyle sona erecek.




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