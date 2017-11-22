Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde Başiskele Belediyesi’ne ödül

Törende Kocaeli’nin Başiskele Belediyesi “Mükemmeliyette Yetkinlik 4 Yıldız” ödülüne layık görülürken ödülü Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz aldı.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) destekleriyle düzenlenen 26’ncı Kalite Kongresi, 2017 yılı Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nin sahiplerini bulmasıyla sona erdi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen ve iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen ödül törenine Türkiye Kalite Derneği üyeleri, firma yetkilileri ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı. Törende jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu alanlarında başarı sağlayan birçok kuruluş ve yerel yönetime ödülleri takdim edildi. Törende Başiskele Belediyesi de “Mükemmeliyette Yetkinlik 4 Yıldız” ödülüne layık görüldü. Ödülü alan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, ödülü Başiskele Belediyesi’nin idarecileri ve çalışanları adına aldığını ifade etti. Başkan Ayaz, aldıkları ödülden dolayı mutlu olduğunu belirtirken çalışmaların daha büyük disiplinle devam edeceğini dile getirdi.

“Başiskele halkının hak etmiş olduğu bir ödüldür”

Başarılı çalışmaların ödüllendirilmesinin önemli bir teşvik olduğunu ödülü bütün ekibi adına aldığını dile getiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Kocaeli Başiskele Belediyesi olarak Mükemmellikte 4 Yıldız ödülünü kazandık. Bu güne kadar gelmiş olduğumuz yolculuk uzunca bir yolculuk bundan sonra da yolumuz epeyce uzun. Biz bu yolculuktan memnunuz almış olduğumuz ödül Başiskele Halkının hak etmiş olduğu bir ödüldür. Bu ödülün kazananları Başiskele Belediyesi’nin idarecileri ve çalışanlarıdır. Bizde onları temsilen bugün ödülü almak için geldik” diye konuştu.

“Çalışmalarımıza daha disiplinli bir şekilde devam etmemizi sağlayacak”

Çalışmaların bundan sonra da aynı disiplin ile devam edeceğini daha çok başarılı projeye imza atmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Başkan Ayaz, “Bu ödül Başiskele Belediyesi’nin hizmetlerinin sürekli ve gelişime açık olduğunu gösterecek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza daha disiplinli bir şekilde devam etmemizi sağlayacak. Daha üst ödüllere talip olduğumuz için de yapacağımız bundan sonraki bütün çalışmaların, farkındalıklarını, sürekliliklerini takip edeceğiz. Şu anda burada bir büyükşehir belediyesi var bu ödüle layık görülmüş Türkiye genelinde belediyeler içerisinde bir de yeni kurulmuş 8 yaşında bir Başiskele Belediyesi var” dedi.