Türkiye turizmine ‘Rus’ dopingi

İlk dört ayda Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı yıllık bazda yüzde 63,9 artış gösterdi. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, bu artış ivmesinin artarak devam edeceğini belirterek, yıl sonu için Rus turistte hedeflenen rakamın 6 milyon olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yıl 4 milyon 715 bin 438 Rus ziyaretçiye ev sahipliği yapan Türkiye’ye Rus turist akını devam ediyor. 2018 yılının ilk dört aylık döneminde Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı, rekor yıl olan 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 63,9 oranında artış gösterdi. 2018 yılsonunda Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısının 6 milyon seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Havalimanlarındaki turist yoğunluğu artarken birçok havayolu şirketi yeni direkt uçuş noktaları için izin alıyor. Tur operatörleri uçak kiralamalarının yanında önceden yaptıkları anlaşmalar ile tarifeli uçuşlara yöneldi.

Antalya Havalimanı üzerinden Ocak-Mayıs döneminde kente gelen Rus ziyaretçi sayısı tarihte ilk defa 5 aylık dönem sonunda 1 milyon seviyesini aşarak 1 milyon 10 bin 890 kişi oldu. 2017 yılının Ocak-Mayıs dönemi ile karşılaştırıldığında Rus turist sayısında yüzde 46’lık artış kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde Muğla’ya gelen toplam ziyaretçi sayısı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 37 oranında artış gösterirken bu dönemde Muğla’ya gelen Rus turist sayısı ise yüzde 52 oranında artış gösterdi. 2018 yılının ilk 4 aylık döneminde Rusya’dan İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısında 2017 yılına göre yüzde 72 artış gözlendi. Ocak-Nisan 2018 döneminde İstanbul’a Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı 196 bin 474 kişiye yükseldi.

“4 aylık dönemde 7 milyon 800 bine yakın bir turist girdisi oldu”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek, “Turizmde 40 milyonu yakalayacak bir performansla devam ediyoruz. 32 milyar dolar da döviz girdisi bekliyoruz. İlk 4 aylık dönemde 7 milyon 800 bine yakın bir turist girdisi oldu. Bu 2015’te gerçekleşen rekorun bile yüzde 12 üstünde. Geçen senenin ise yüzde 32 üstünde. Dolayısıyla gidişat şuanda gayet iyi yalnız Avrupalı ve yabancı turist açısından değil aynı zamanda yerli turist açısından da çok hareketli bir sezon geçiriyoruz. Bir aksilik yok yerli turizmde de hız aynen devam ediyor. Güzel bir sezon geçiriyoruz inşallah sezon sonuna kadar böyle devam edip rekor kıracağız. Bundan sonra da rekorları kırarak devam edeceğiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Rus turist sayısında ilk 4 ayda yüzde 64 civarında bir artış var”

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’ye gelen Rus turist sayısında yılsonuna kadar 6 milyon rakamını hedeflediklerini söyleyerek, “Ana pazarlarımızdan biri Rusya. 2017 rekor yılı ve bu yıla göre ilk 4 ayda yüzde 64 civarında bir artış var. Geçen sene Rus turist sayısı 4 küsur milyon olarak gerçekleşti. Rus turist sayısı bu sene 6 milyon rakamına yaklaşacak diye düşünüyoruz” dedi.

“Oy kullanma oranının düşük olacağını düşünmüyorum”

Tatile gidecek olan vatandaşların planlarını seçim takvimine göre hazırladıklarını aktaran Başkan Bağlıkaya, seçime katılım oranının düşük kalmayacağını belirterek, şöyle konuştu:

“Pazar günü herkes kendi oy kullanacağı yerde olacak ağırlıklı olarak bu şekilde gelişti. Oy kullanacaklar Pazar günü şehirlerine erken dönüyorlar, tatile gidecekler de geç saatlerde gidiyorlar. Dolayısıyla seçimde tatilden dolayı oy kaybı veya oy kullanma oranının düşük olacağını düşünmüyorum.”

“Her 100 turistten yaklaşık 40’ı Avrupa ülkelerinden geldi”

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 2018 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin veriler turizmde tüm pazarlarda artış yaşandığını ortaya koydu. Türkiye’ye gelen her 100 turistten yaklaşık 40’ı Avrupa ülkelerinden geldi. Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden gelen ziyaretçilerin toplam ziyaretçi sayıları içindeki payı ise yaklaşık yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti.