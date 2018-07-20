Türkiye’de her 100 mezundan 61’i iş buluyor

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Avrupa ülkelerinde mezuniyet sonrası iş bulma oranları üzerine yapılan araştırmayı inceledi. PRNet’in Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de lise ve üniversite dahil olmak üzere 20 ila 34 yaş arası eğitim hayatını tamamlayan her 100 kişiden 61’inin iş bulduğu belirlendi. Listenin başına ise yüzde 94,8 oran ile İzlanda’nın yerleştiği görüldü.

En çok İzlandalı gençler iş buluyor

Veriler, en az 3 yıl önce lise ya da üniversiteden mezun olmuş kişiler baz alınarak hazırlandı. Avrupa ülkelerini kapsayan raporun ilk sırasına İzlanda yerleşirken, onu yüzde 94,5 ile Malta, yüzde 90,9 Almaya, yüzde 90,4 ile Hollanda, yüzde 89,9 Çek Cumhuriyeti, yüzde 89,4 ile de Avusturya takip etti. Buna karşın, mezun olduktan sonra iş bulma oranının yüzde 50 ile en düşük Makedonya’da olduğu saptandı. Makedonya’yı yüzde 52 ile Yunanistan, yüzde 55,2 ile de İtalya izledi.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen incelemede, mezun öğrencilerle alakalı yazılı basında 152 bin 819 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, öğrencilerin en çok iş bulmada yaşadığı zorluklar, istedikleri işi yapamama ve kalifiye eleman ihtiyaçları en çok konuşulan başlıklar oldu.