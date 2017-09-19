Altınbaş Üniversitesi ve European Mentoring & Coaching Council /EMCC Turkey (Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi Türkiye) işbirliği ile açılan Yönetici Koçluğu ve Mentorluk Yüksek Lisans Programı, İşletme Yüksek Lisans Programı’na bağlı alt uzmanlık dalı olarak açılıyor. İçerik tasarım ve koordinasyonu, EMCC Dünya Başkanı Dr. Rıza Kadılar tarafından üstlenilen Ekim ayında başlayacak olan programın uzmanlık dersleri, bu alanda yetkin ve tecrübeli eğitmenler tarafından verilecek.

Programın içeriği hakkında bilgi veren Dr. Rıza Kadılar, "Avrupa Koçluk ve Mentorluk Konseyi (EMCC) Türkiye’nin katkıları ile tasarlanan yüksek lisans programımız hem temel koçluk becerileri, hem koçluk ve mentorlukta kullanılan temel psikoloji bilgisine hem de sistem yaklaşımı içinde koçluk ve mentorluk üzerine ileri seviye uygulamalara yer vermektedir. Yüksek katma değeri bulunan bütün iş kollarında koçluk becerileri ve mentorluk yaklaşımı en çok aranan yetkinliklerin başında gelmektedir. Günümüzde iş dünyasında iyi bir lider olmak, fark yaratmak, iz bırakmak için bu yetkinliklere haiz olmak artık neredeyse mecburi bir hal almıştır. Bu bağlamda koçluk ve mentorluğa beynelmilel standartlarda bütünsel bir bakış ile yaklaşan bu programın Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde İşletme Yüksek Lisans (MBA) Programları dahilinde tasarlanmış olması bu programı son derece farklı ve özellikli kılmaktadır" dedi.

"Koçluğu meslek olarak seçmek isteyenler için benzersiz bir imkan"

Koçluk ve mentorluk odaklı bir yüksek lisans diploması sahibi olmanın katılımcıların kariyer gelişiminde olumlu bir etki yapacağını vurgulayan Kadılar, "Katılımcılar gerek EMCC veya ICF gibi uluslararası, gerek MYK kuralları gereği yerel mesleki standartlarda akredite olup ünvan almak için gerekli temel alt yapıyı almış olarak mezun olacakları için bu yüksek lisans programı koçluğu meslek olarak seçmek isteyenler için benzersiz bir imkan sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere deneyim ve altın kariyer fırsatı

Dünya genelinde lider üniversitelerin sunduğu programlar göz önünde bulundurularak uluslararası düzeyde hazırlanan programda temel işletme anabilim derslerinin yanında, koçluk ve mentorluk becerileri, temel psikoloji dersleri ile sistem yaklaşımı ve liderlik yetkinlikleri ile donatılmış uzmanlık dersleri sunulacak. Uygulama esaslı bir meslek olması sebebiyle öğrencilere program süresince pratik yapabilecekleri müşteri/danışanlar sağlanacak.

Öğrenciler pratik kazanmak ve mesleğe hazırlanmak için ilk dönem Altınbaş Üniversitesi’nin kariyer merkezi “Altın Kariyer” tarafından belirlenecek olan diğer bölümlerdeki öğrencilere koçluk hizmeti verecek. İkinci dönem öğrencilerin üniversitenin “Sürekli Eğitim Merkezi” katılımcılarına koçluk hizmeti sunarak pratik yapmaları sağlanacak; böylece öğrenciler mesleği uygulamaya hazır olarak programdan mezun olacaklar. Edindikleri beceri ve yetkinlikleri uygulayabilecekleri iş imkanı bulabilmeleri için Altın Kariyer desteğinden de faydalanacaklar.

Program Gayrettepe Yerleşkesi’nde gerçekleşecek

Kurumsal hayatın birçok alanında kendine yer bulan, günümüzde vazgeçilmez bir liderlik aracı haline gelen Koçluk ve Mentorluk alanında verilecek bu program, Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi’nde açılacak. Programa katılan öğrenciler, bu alanda uluslararası bireysel akreditasyon (EMCC) almak için gerekli ön koşulları sağlayan bir eğitim programından mezun olmuş olacaklar.