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24 Mayıs 2018 06:10

Tuzla’da akaryakıt istasyonuna silahlı soygun

Tuzla’da bulunan bir akaryakıt istasyonunda 4 soyguncu, kasada bulunan parayı ve bir miktar sigara çalarak kayıplara karıştı.

Tuzla’da akaryakıt istasyonuna silahlı soygun

24 Mayıs 2018 06:10


Olay, 04.30 saatlerinde, Tuzla Anadolu Mahallesi TEM kuzey yan yolda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile akaryakıt istasyonuna gelen 4 şüpheli, istasyonun market bölümünde bulunan kasiyeri etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan paraları ve bir miktar sigarayı aldıktan sonra geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı.


PARMAK İZİ ARANDI


Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kasanın çevresinde ve marketin diğer bölümlerinde parmak izi çalışması yaptı.


KAMERALAR İNCELENDİ


İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polisler, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.




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