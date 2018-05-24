Tuzla’da akaryakıt istasyonuna silahlı soygun

Olay, 04.30 saatlerinde, Tuzla Anadolu Mahallesi TEM kuzey yan yolda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile akaryakıt istasyonuna gelen 4 şüpheli, istasyonun market bölümünde bulunan kasiyeri etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan paraları ve bir miktar sigarayı aldıktan sonra geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı.

PARMAK İZİ ARANDI

Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kasanın çevresinde ve marketin diğer bölümlerinde parmak izi çalışması yaptı.

KAMERALAR İNCELENDİ

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polisler, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.