U23 Dünya Güreş Şampiyonasının son gününde 1 bronz madalya

70 kiloda Muhammet Akdeniz bronz madalya kazandı. Türkiye, dünya kupasını 8 madalya ile tamamladı.

70 kiloda Muhammet Akdenız ilk turda Khachatur Papıkyan’ı 11-0 yendi. İkinci turda Gadzhimurad Omarov’u 6-2 ile geçen Akdenız, bir sonraki turda Amerikalı Richard Anthony Lewis’e 14-7 yenildi. Daha sonrasında Belaruslu Surkho Rashytkhanau ile Repechage maçınca çıkan Muhammet mücadeleyi 6-2 kazandı. Akdenız bu akşam çıktığı bronz madalya maçında Zulfikar Makhamatov ile karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Muhammet, rakibini 4-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, dünya kupasını 8 madalya ile tamamladı.

Bu akşam yapılan final maçlarıyla U23 Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi. Grekoromen’de 80 kiloda Burhan Akbudak ve 75 kiloda Fatih Cengiz altın, 98 kiloda Fatih Başköy ve 71 kiloda Murat Dağ bronz madalya kazandı. Kadınlarda 48 kiloda Evin Demirhan altın, serbet stilde de 70 kiloda Muhammet Akdeniz, 57 kiloda Süleyman Atlı ve 61 kiloda Sedat Özdemir bronz madalya kazandı. Böylelikle Türkiye toplamda 8 madalyanın sahibi oldu.

“Daha büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışacağız”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, önemli bir şampiyonayı daha geride bıraktıklarını belirterek, “Polonya’daki şampiyonaya çok iyi bir şekilde hazırlandık. Sporcularımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve toplam 8 madalya kazandılar. Bu takımdan birçok sporcu bizlere olimpiyatlarda madalya kazandıracak kapasitede olduklarını da gösterdi. Biz güreş federasyonu olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2017 yılını rekorlarla kapattık. Avrupa şampiyonasında 68, dünya şampiyonasında 55 yıl aradan sonra madalya rekoru kırdık. 2018 yılında daha büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışacağız. U23 Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil eden tüm sporcularımızı gönülden kutluyor başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.