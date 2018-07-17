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17 Temmuz 2018 10:16

Uçakla yurt içi seyahat 49.99 lira

AnadoluJet yolcuları, 20 Temmuz tarihlerinde alacakları biletle Türkiye’nin her yerine 49.

Uçakla yurt içi seyahat 49.99 lira

17 Temmuz 2018 10:16

99 TL’den uçabilecek.


Yolcularına, dört mevsim boyunca uygun fiyatlarla uçma imkanı sunan AnadoluJet, kış fırsatlarını yazdan getiriyor. AnadoluJet yolcuları 17-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında satın alacakları biletler ile yurt içinde her şey dahil 49.99 TL’den, Kıbrıs uçuşlarında ise 129.99TL’den başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı yakalıyor.


Kampanya, anadolujet.com ve AnadoluJet mobil uygulamasından satın alınacak biletlerle 01 Kasım 2018-30 Mart 2019 tarihleri arasındaki gerçekleşecek uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya dahilinde satın alınan biletler, iptal/iade ve değişikliğe kapalı olurken kampanya, aktarmalı uçuşlar hariç tüm uçuşları kapsayacak.


28 Aralık 2018-01 Ocak 2019 ve 18 Ocak-4 Şubat 2019 tarihleri arası kampanya kapsamı dışında tutulacak.




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