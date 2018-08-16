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16 Ağustos 2018 19:09

Uçakta sigara içen yolcuya bin 717 lira para cezası

New York-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağın tuvaletinde kurallarla aykırı olduğu halde sigara içen yolcuya bin 717 lira para cezası uygulandı.

Uçakta sigara içen yolcuya bin 717 lira para cezası

16 Ağustos 2018 19:09


Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın İstanbul’a gelmek üzere New York’tan havalanan TK12 sefer sayılı Boeing 777 tipi tarifeli uçağında ABD pasaportlu M.D. isimli erkek yolcu, havacılık kuralları gereği yasak olduğu halde uçağın tuvaletinde sigara içti. Durumu fark eden kabin memuru yolcuyu uyardıktan sonra konuyu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Bunun üzerine Atatürk Havalimanı Hava Kontrol Kulesiyle irtibata geçen pilot, inişin akabinde uçağa polis ekibi gönderilmesini talep etti.



Bin 717 lira para cezası


Akşam saatlerinde uçağın Atatürk Havalimanı’na inişinin akabinde uçağa gelen polis ekipleri, kurallara aykırı olarak uçakta sigara içen yolcu hakkında cezai işlem uygulamak üzere karakola götürdü. Uçakta sigara içen ABD pasaportlu yolcuya bin 717 lira para cezası uygulandı.




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