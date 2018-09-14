Üçüncü Havalimanı Akpınar Yerleşkesi'nde eylem yapan işçilere müdahale

Üçüncü Havalimanı Akpınar Yerleşkesi'nde şartlarının iyileştirilmesini isteyen işçiler eylem yaptı. Yerleşkeye giren yolu kapatan işçilere jandarma biber gazıyla müdahale etti.

Üçüncü Havalimanı Akpınar Yerleşkesi'nde çalışan işçiler şartların iyileşmesi için eylem yaptı. Eylemde ateş yakan işçiler şantiyeye giriş çıkışları kapattı. Jandarma işçilere yolu açmasını söyledi. İşçilerin yolu açmaması üzerine jandarma işçilere biber gazıyla müdahale etti. Gerginlik devam ediyor.