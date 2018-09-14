İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üçüncü Havalimanı Akpınar Yerleşkesi'nde eylem yapan işçilere müdahale

Üçüncü Havalimanı Akpınar Yerleşkesi’nde şartlarının iyileştirilmesini isteyen işçiler eylem yaptı.

Üçüncü Havalimanı Akpınar Yerleşkesi'nde şartlarının iyileştirilmesini isteyen işçiler eylem yaptı. Yerleşkeye giren yolu kapatan işçilere jandarma biber gazıyla müdahale etti.


Üçüncü Havalimanı Akpınar Yerleşkesi'nde çalışan işçiler şartların iyileşmesi için eylem yaptı. Eylemde ateş yakan işçiler şantiyeye giriş çıkışları kapattı. Jandarma işçilere yolu açmasını söyledi. İşçilerin yolu açmaması üzerine jandarma işçilere biber gazıyla müdahale etti. Gerginlik devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.