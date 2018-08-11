Uluslararası Aba Güreşi Yönetimi Hatay Şenköy’de buluştu

Aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi Mustafa Sayın, Uluslararası Aba güreşi yöneticilerini Şenköy’de düzenleyecekleri Geleneksel Aba Güreşlerine davet etti. Tarihi Şenköy Tepesi Helvacı Ahmet Çiftliği’nde verilen yemekte aba güreşinin geleceği masaya yatırıldı. Kahvaltı sonrası Mustafa Sayın’ın 5 yıl önce yaptırdığı Mersah’ı (Aba Güreşi Alanı) ziyaret edilerek daha önce Türkiye Şampiyonası yapılan Mersah’ın son hali görüldü.

Şenköy güreşlerde olduğu kadar tarihiyle de dikkat çekiyor. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Hanın, Mısır seferi yolu üzerindeki bu belde bir çok dizi filim çekildi ve çekiliyor. Sefer sancaklarının bir kısmı halen Şenköy’de muhafaza ediliyor. Yavuz Sultan Selim’in, Mısır sefer dönüşü ordusunun bir kısmını burada bırakmış. Burada kalanların çoğu Türkmen ve Karaman (konya) yöresinden. Burada kalan birlikler, bu bölgeyi koruma amaçlı bırakılarak ailelerini de getirerek burada yerleşik düzene geçilmiş. 500 yıllık Şeyh Ahmet Kuseyri Camii, türbesi ve çeşmeleri, ayrıca kaya mezarları ile tarihi bir bölge olarak ta göze çarpıyor.

Ziyarette, Dünya Uluslararası Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu Başkanı ve Olimpian Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek’in, Aba güreşine çok büyük hizmetleri olan Mustafa Sayın’a şampiyonanın şilt ve diplomasını vermesi ile sonlandı.