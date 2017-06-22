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22 Haziran 2017 16:40

Ümraniye Belediyesi yeni sosyal hizmet binasının temelini attı

Ümraniye Belediyesi tarafından İstiklal Mahallesi’nde yaptırılan Sosyal Hizmet Binası’nın temeli atıldı.

Ümraniye Belediyesi yeni sosyal hizmet binasının temelini attı

22 Haziran 2017 16:40


Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İstiklal Mahallesi’nde yeni 2. Sosyal Hizmet Binası’nın temelini attı. Bodrum artı iki kat şeklinde yapılacak olan Sosyal Hizmet Binası yaklaşık 3 bin metre kare olacak. Yeni yıla kadar bitirilmesi ön görülen binanın bodrumu sosyal market olarak kullanılacak. Diğer bölümlerin bir kısmı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile belediye tarafından kullanılacak. Bir kısmı ise kadınlar için spor salonu olarak yapılacak.


İkinci Sosyal hizmetler binasının temel atma törenine Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul Müdürü Selim Çelenk ile belediye görevlileri ile vatandaşlar katıldı. Temel atma programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yapılan konuşmaların ardından sosyal hizmet binasının temeli atıldı.


Temeli atılan sosyal hizmet binasıyla ilgili konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Bugün bir kompleksimizin daha temelini attık. Temelini attığımız kompleks içinde birkaç birimi barındırıyor. Birincisi sosyal marketimiz. Bununla beraber sosyal marketimizin üçüncüsü yapılıyor. Sosyal market bildiğiniz süper market ama para geçmiyor. Sosyal destek kartıyla fakirin fukaranın yararlandığı bir market modelidir. Her şey var orada. Bugün üçüncüsünü yapıyoruz. İnşallah dördüncüsünü de yapacağız Ümraniye’de. Bugün temelini attığımı kompleksin bodrum katında lojistik deposu, onun üstünde İl sosyal hizmetler müdürlüğüne bir kat tahsis ediyoruz. Onun üstünde de hanımlar için fitness merkezi yapıyoruz ki sağlıklı yaşamı yakalasınlar diye. Bugün temelini attığımız bu kompleks kapalı alanı olan ve 3-4 tane hizmeti içinde barındıracak. Ümraniyemize hayırlı olsun. İnşallah daha nicelerini yapmak nasip olsun” dedi.




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