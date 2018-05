Ümraniye’de 5 yıldızlı iftar sofrası kuruldu

Beş bin kişi orucunu birlikte açarken,Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İsrail’in yaptığı katliama, "Terör devleti İsrail" diyerek tepki gösterdi.

5 yıldızlı iftar sofralarının ilki Dumlupınar, Topağacı Mahallesi Hisar Caddesi’nde üzerinde gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ezanın okunmasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı. Beş bin kişinin ağırlandığı iftarda, vatandaşlar Ramazan’ın manevi hazzını yaşadı.

Sokak iftarına katılan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can: “Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can: “İftar soframıza oturduk. İftar saatimizi bekliyoruz. Hamd- u senalar olsun. Yanı başımızda çocuklarımız, eşimiz, komşumuz var. Ağız tadı ile bir gün tuttuğumuz orucu, ezan Allahu Ekber deyince Bismillahirrahmanirrahim diyerek dualar okuyarak Rabbimiz tarafında kabulünü niyaz ederek iftarımızı açacağız” dedi.

“Terör devleti İsrail”

İsrail’in Kudüs’te yaptığı zulme değinen Başkan Hasan Can: “Maalesef Filistin’deki kardeşlerimiz her sene bir zulme maruz kalıyor. Terör devleti İsrail her Ramazan Ayı’nda mutlaka bir sebep buluyor ve Müslüman kardeşlerimizin üzerine silahla hücum ediyor. Katliam yapıyor o gencecik evlatları, bebekleri, çocukları katlediyor. Müslümanlar Allah ile beraber olurlarsa yani zalimin karşısında durması gerektiği gibi dururlarsa zalime dur demeyi imanın bir gereği olarak bilirse o zaman Allah vaadinden dönmez , Allah bizimledir” şeklinde konuştu.