Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 07:22

Ümraniye’de otomobil alev alev yandı; mahallede büyük panik yaşandı

Ümraniye’de park halindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Ümraniye’de otomobil alev alev yandı; mahallede büyük panik yaşandı

24 Mayıs 2018 07:22

Alevler bir evin doğalgaz hattına sıçrayınca mahallede büyük panik yaşandı.


Olay, 06.45 saatlerinde, Ümraniye Topağacı Mahallesi, Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Hsan Koç’a ait olduğu öğrenilen 34 AGB 093 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten bir anda alev aldı. Evin önünde yanan otomobilden sıçrayan alevler doğalgaz kutusuna da sıçradı. Olayı gören komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile ve evin doğalgaz hattına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir satlik çalışma sonunda söndürülürken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.


“Önce araç yandı daha sonra doğal gaz kutusuna sıçradı”


Otomobilin sahibi Hasan Koç sabah komşuların bağırmasıyla birlikte uyandıklarını belirterek “ Komşular bize bağırdı, kalktık baktık ki arabamız ve evimiz yanıyordu. Yangın önce araçtan çıktı daha sonra doğal gaz kutusuna sıçradı. Aracımı daha yeni almıştım 6 aylık bir araç evinde çevresi yandı ne kadarlık bir zararımız var bilmiyoruz” dedi


İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç