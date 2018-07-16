Ümraniyeli bilge çocuklar doğayla iç içe

Ümraniye Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bilgi evlerine üye çocuklar için düzenlediği Ümraniye Belediyesi Yaz Okullarını başlattı. Haftada 4 gün eğitim ve 1 gün gezi içeriğiyle çocukların eğlenirken öğrenmesini sağlayan Ümraniye Belediyesi, Yaz Okulları kapsamında çocuklara Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Park ziyareti düzenledi. Düzenlenen ziyaret kapsamında doğayla ve yeşille buluşan çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Çocukların yoğun ilgisi altında gerçekleşen eğitimler, hem keyifli hem de verimli geçiyor.