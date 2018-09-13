Üniversitenin yolu Esenyurt Belediyesi'nin hazırlık kurslarından geçiyor

Esenyurt Belediyesi'nin ücretsiz olarak hizmet veren hazırlık kurslarına katılan öğrenciler üniversite sınavında büyük başarı gösterdi. Öğrencilerin büyük bir bölümü bir fakülteyi kazandı.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen hazırlık kursları üniversiteye girişin anahtarı oldu. Hazırlık kurslarına katılan 1333 öğrenciden 674'ü bir bölüme yerleşirken 100'den fazla öğrenci de fakültelere kayıt yaptırma hakkı elde etti. Kazanan öğrencilerden 323'ü lisans, 338'i ise ön lisans bölümlerine yerleşme hakkı elde etti. Ek kontenjanlar ile 403 öğrencinin daha bir bölüme yerleşmesi beklenirken, 2 öğrenci tıp, 3 öğrenci diş hekimliği, 49 öğrenci mühendislik, 1 öğrenci eczacılık, 6 öğrenci hukuk, 12 öğrenci mimarlık, 50 öğrenci eğitim, 4 öğrenci harp okulu, 33 öğrenci ilahiyat, 41 öğrenci sağlık bilimleri bölümlerine girdi. Öğrencilerden 1'i Boğaziçi, 1'i ODTÜ, 4'ü Yıldız Teknik, 2'si İTÜ, 8'i KTÜ, 5'i Hacettepe, 10'u Marmara, 7'si İstanbul, 7'si ise Uludağ Üniversiteleri'nden bir bölüm kazandı.

Öğrenciler üst seviyeden hazırlanıyor

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen hazırlık kursları, her yönüyle eksiksiz eğitim hizmeti veriyor. 12'nci sınıf ve mezun grubu öğrenciler, eğitim görürken kurslardan hafta içi mezun grupları, hafta sonu 12'nci Sınıflar ücretsiz olarak yararlanıyor. Bu kurslarda eğitim görmenin tek şartı Esenyurt'ta ikamet etmek. Kurslarda ayrıca ders kaynakları ücretsiz olarak dağıtılırken, her ay deneme sınavları ücretsiz olarak yapılıyor. Öğrenciler için üniversite ortamında deneme sınavları yapılıyor, üniversite gezileri ve motivasyon seminerleri düzenleniyor. Velilerle sürekli irtibat halinde olan kurum öğrencilere rehberlik eğitimleri veriyor. Öğrenciler kursa başlamadan önce seviye belirleme sınavı yapılarak sınıflara ayrılıyor. Kurslarda 30-35 kişilik sınıflarda eğitim gören öğrencilere ücretsiz sandviç ve meyve suyu ikramı yapılıyor.